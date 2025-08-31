Devletten ihaleleri aldı: 250 milyon liralık yatıyla Bodrum'dan denize açıldı

Devletten ihaleleri aldı: 250 milyon liralık yatıyla Bodrum'dan denize açıldı
Yayınlanma:
Devletten aldığı ballı ihaleler ile öne bilinen CCN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen 250 milyon liralık Lamborghini 63 jet botu ile Bodrum Mandarin Resort Hotel civarında denize açıldı.

Bakü Haydar Aliyev Kültür Merkezi ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi gibi devasa ihaleleri devletten alması ile tanınan CCN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen 250 milyon liralık yatı ile denize açıldı.

2000 BEYGİR GÜCÜNDE: 20 METRE UZUNLUĞU VAR

Çeçen'in denize açıldığı Lamborghini 63 yatı: 2000 beygir gücünde, 63 knot (Yaklaşık 116 km) hız yapabiliyor. 20 metre uzunluğundaki jet yatta 2 kabinde 5 misafir kalabiliyor.

Aynı zamanda IC Holding’in de Yönetim Kurulu Üyesi olan Çeçen’in başında bulunduğu CCN Holding, 2015’te ICE Yachts’ı kurdu.

BALLI İHALELER İLE NAM SALIYOR

CN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen; Bakü Haydar Aliyev Kültür Merkezi ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi gibi devasa projelere imza attı. Aynı zamanda IC Holding’in de Yönetim Kurulu Üyesi olan Çeçen; IC İçtaş İnşaat, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi, Antalya Havalimanı gibi projeleri hayata geçirdi. Akkuyu Nükleer Santrali yapım işini de IC İçtaş İnşaat yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

