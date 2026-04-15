Devlet hastanesinde başhekim ve sekreterine saldırı!

Mardin'deki Derik Devlet Hastanesinde Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ve sekreteri Zeynep Oktay, işten çıkarılan bir personel tarafından saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Derik Devlet Hastanesi'nde çalışan taşeron firma işçisinin işten çıkarılmasını gerekçe gösteren yakınları T.E. ve A.Ü.E. Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi.

Sabah saatlerindeki görüşme esnasında Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre; bu sırada odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı.

Şikayet sonrası baba T.E. ve oğlu A.Ü.E gözaltına alındı.

"SANA DERİK'İ DAR EDECEĞİM"

Uzm. Dr. Aziz Zilan, ifadesinde, "Odamın kapısından sesler duydum. Kapıyı açtığımda güvenlik görevlisi, şahısları içeri girmemeleri için tutmaya çalışıyordu. O sırada odaya zorla girdiler" diyerek olayı şöyle anlattı:

"T.E. küfrederek, 'Sen nasıl Kenan'ı işten çıkartıyorsun' diyerek bağırmaya başladı. 'Benim işten çıkartmayla alakam yok’ dediğim sırada bana yumruk salladı. Arada sekreterimiz Zeynep Hanım olduğu için yumruk ona geldi. Bu sırada 'Sana Derik'i dar edeceğim’ diyerek tehditlerde bulunuyordu. Kendisine personelin şirket elemanı olduğunu, verilen işleri yapmadığı için hakkında soruşturma açıldığını ve şirketin onu işten çıkardığını söyledim. Bana hakaret eden, tehdit eden ve darbetmeye çalışan şahıslardan şikayetçiyim."

yeni-proje-49.jpg

"ARAYA GİRDİM, YUMRUK KOLUMA GELDİ"

Zeynep Oktay ise ifadesinde, şunları söyledi:

"T.E., güvenliklerin elinden kurtularak Aziz Bey'e yumruk salladığı anda ben araya girdim ve yumruk benim sol koluma geldi. Olayın şokuyla kötüleştim. Başhekim hocamıza vurmak isterken beni darbeden şahıslardan şikayetçiyim." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

