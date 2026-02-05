İzmit’in simge isimlerinden, Yenigün Lokantası’nın kurucusu Recep Yenigün, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Çocuk yaşta adım attığı lokantacılık mesleğinde 69 yılı geride bırakan Yenigün, Rumeli mutfağındaki ustalığı ve mahalle kültürüne bıraktığı izlerle hafızalarda yer edindi.

DEV KAZANLARDA PİŞİRDİĞİ YEMEKLERLE TANINIYORDU

Yugoslavya göçmeni kimliğiyle Rumeli düğünlerinde dev kazanlarda pişirdiği yemeklerle tanınan Recep Yenigün’ün vefat haberi, ailesi başta olmak üzere onu tanıyan herkesi yasa boğdu.

Börekten et yemeklerine, pilavdan çorbalara uzanan geniş bir lezzet yelpazesini ustalığıyla sofralara taşıyan Recep Yenigün, mutfağını göçmen kültürünün yaşatıldığı bir buluşma noktasına dönüştürerek sadece bir esnaf değil, aynı zamanda yaşayan bir kültürel mirasın temsilcisi oldu.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Yenigün Lokantası’nı oğlu Bayram Yenigün ile birlikte işleten, beş çocuk babası Recep Yenigün’ün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

İZMİT’İN ÜNLÜ TATLICISI DA HAYATINI KAYBETTİ

İzmit’in köklü pastaneleri Hoşgör ve Çınar’da uzun yıllar tatlı ustası olarak emek veren, meslek hayatının ardından emekliye ayrılan Makedonya göçmeni Faik Vatansever, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Meslek hayatı boyunca İzmit’in simge işletmeleri arasında yer alan Hoşgör ve Çınar Pastanelerinde görev yapan Vatansever, ürettiği tatlılarla kentte birçok kişinin hafızasında yer edindi.