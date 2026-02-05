CHP'li Bülbül açıkladı: Depremzedelere boş senet imzalatıldı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, depremzedelerin yaşadığı sorunların devam ettiğini ifade ederken depremin üzerinden geçen üç yıla rağmen yaklaşık 270 bin yurttaşın hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğine işaret etti.

"DEPREMZEDELERE BOŞ SENET İMZALATILDI"

Bülbül, teslim edilen bazı konutların ise oturulamaz durumda olduğunu ifade etti. Vatandaşların 100 ila 300 bin TL arasında ek masraflarla karşı karşıya bırakıldığını savunan Bülbül, depremzedelere boş senetler ve faizli sözleşmeler imzalatıldığını söyledi.

Aydın’ın da birinci derece deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Bülbül, gerekli derslerin çıkarılmadığını belirterek, “6 Şubat’tan ders alınmadıysa, yarın Aydın’da yaşanacak bir felaketin sorumlusu bugünden bellidir” dedi.

Bülbül, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bülbül’ün paylaşımı şöyle:

“6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 yurttaşımızı kaybettik, 107 bin kişi yaralandı. Bu yaşananlar bir doğal afet değil, bir yönetim krizidir. Deprem için yıllar içinde deprem vergileri, imar affı gelirleri ve özelleştirmelerle toplam 132 milyar dolar toplandı. 6 Şubat’tan sonra halktan alınan çifte MTV, artırılan KDV’ler, bağış kampanyaları ve yurt dışı desteklerle 71,5 milyar dolar daha kaynak yaratıldı."

CHP'Lİ BÜLBÜL AÇIKLADI

"Peki sonuç ne? 3 yılın sonunda 270 bin yurttaş hala konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Teslim edilen konutların bir kısmı oturulamaz durumda; vatandaş 100–300 bin TL ek masrafla baş başa bırakılıyor. Depremzedelere boş senetler, faizli sözleşmeler imzalatılıyor. Kiralar 20 bin TL’ye dayanmışken ‘5 bin TL’ye kiralık ev var’ deniliyor. Bu tablo sosyal devletin değil, AKP iktidarının sorumsuzluğunun fotoğrafıdır."

"Buradan Aydın’a sesleniyoruz: Aydın birinci derece deprem kuşağında. Aydın’da yapı stoku yaşlı, zemin sorunlu, denetimler yetersiz. Depreme dayanıksız olduğu bilinen kamu binalarında hizmet, okullarda eğitim devam ediyor. Bir depremde çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerinin, kamu personelinin, avukatların, hakim ve savcıların, adliye çalışanlarının riske atılması kabul edilemez."

“KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ”

"6 Şubat’ta yıkılan okullardan, hasar gören eğitim binalarından ders çıkarılmadı. Ne şeffaf bir envanter açıklandı ne hangi okulun riskli olduğu kamuoyuyla paylaşıldı ne de Aydın için bağlayıcı bir güçlendirme takvimi ortaya kondu. 6 Şubat’tan ders alınmadıysa, yarın Aydın’da yaşanacak bir felaketin sorumlusu bugünden bellidir. Kimse bunun siyasi ve vicdani sorumluluğundan kaçamaz."

"Biz uyarıyoruz: İmar aflarıyla, rant projeleriyle, göstermelik denetimlerle depremle mücadele edilmez. Deprem değil, ihmal öldürür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün deprem bölgesindeydik, bugün de buradayız. Belediyelerimiz binlerce araç, on binlerce personel, milyonlarca yardım malzemesiyle enkazın altındaydı. Aydın için de Türkiye için de tek yol vardır: Bilimsel şehircilik, şeffaf bütçe, güçlü denetim ve sosyal devlet. Unutmadık. Unutturmayacağız. Deprem kader değil, ihmalin sonucudur.”