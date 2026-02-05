Ahmet Hakan, Nagehan Alçı ve AKP'li vekili hedef aldı! "Şu iki kesimle uğraşılmaz"

Son genel seçimlerde CHP'den Mersin vekili seçilen Hasan Ufuk Çakır, AKP'ye geçmesinin ardından emekli aylıklarını eleştirenlere skandal sözler sarf etti. Çakır, Mersin'de katıldığı programda emekli aylıklarının artmasına yönelik talepte bulunan milyonların 'tepindiğini' öne sürüp, "Efendim 20 bin lira ney? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Çiçeği burnunda AKP'li vekil Erdoğan'ı da rahatsız etmiş

NAGEHAN ALÇI'DAN SKANDAL DEPREMZEDE SÖZLERİ

Çakır'ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından tam de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri hedef alan Nagehan Alçı büyük tepki topladı.

Alçı, depremzedelerde para harcama refleksinin zayıfladığını ve bazı vatandaşların konteynerlerden çıkmak istemediğini iddia etti:

"Acı ve mağduriyet çok ama herşeyi sonsuza kadar devlet veremez. Maalesef bölgede depremzede rehaveti oluşmuş!

Konteyner kentlerde devletin sağladığı elektrik, su ve ısınmanın yanı sıra devamlı gelen gıda ve temel ihtiyaç yardımları nedeniyle maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş. Bütün kısıtlı imkan ve zorluklara rağmen bu nedenle konteynerlardan çıkmak istemiyorlar..."

Nagehan Alçı'dan depremzedelere skandal sözler!

AHMET HAKAN'DAN İKİ İSME DE TEPKİ

İktidara yakın kalemlerin başların gelen Ahmet Hakan, bugünkü yazısında iki ismi hedef aldı. Depremzedeler için, "Şu iki kesimle uğraşılmaz" diyen Hakan, "Depremzedeler söz konusu olduğunda önemli olan bu değildir. Önemli olan şefkat, merhamet, empati ekseninden çıkmamaktır" diyen Hakan, emekliler için, "Emeklilerin yaşadıkları sorun küçümsenemez, geçiştirilemez. “Etrafımız ateş çemberi” falan diyerek bu konuya yaklaşılmaz." ifadelerini kullandı.

Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde: