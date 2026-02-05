İmamoğlu'ndan 6 Şubat mesajı: Yüzleşme vakti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 11 ilimizi yıkan ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yayınladı. "6 Şubat… Sadece anma değil yüzleşme günü olmalıdır" notuyla paylaşılan görsellerde, hem geçmişe dönük sert bir özeleştiri çağrısı hem de geleceğe dair vaatler yer aldı.

"İHMAL VE YANLIŞ TERCİHLERİN SONUCU"

İmamoğlu, Hatay'dan Elazığ'a kadar depremden etkilenen tüm illeri tek tek sayarak başladığı mesajında, yaşanan ağır kaybın sadece felaketin büyüklüğüyle açıklanamayacağını vurguladı. Resmi rakamlarla 50 binden fazla can kaybının yaşandığını hatırlatan İmamoğlu, mevcut tabloyu şu sözlerle eleştirdi:

"Bu ağır kayıp, sadece felaketin büyüklüğü değil, ihmalin ve yanlış tercihlerin sonucudur. Yeşil alanları imara açan, şehirleri rantla büyüten, askeri alanları, sahilleri, baraj havzalarını betonlaştıran, bunu da 'şehircilik' diye sunan anlayış; depremde yaşanan kayıpların başlıca sorumlusudur."

"ÇEYREK ASIRLIK İKTİDAR ÖNLEM ALMADI"

Açıklamada, "Çeyrek yüzyıla yaklaşan iktidar döneminde gerekli önlemler alınmadığı için bu kadar büyük can kaybı yaşanmıştır" ifadelerini kullanan İmamoğlu, 1999 depreminden bu yana geçen sürenin iyi değerlendirilmediğini savundu. Deprem sonrası barınma ve yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasının devletin asli sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

KURUMLARA "HAZIRLIKSIZLIK" ELEŞTİRİSİ

İmamoğlu, depremin ilk günlerinde yaşanan kaosa da dikkat çekti. AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumların hazırlıksız olduğunu belirterek; "Kurumlar arası koordinasyonun kurulamaması ve enkazlara günlerce müdahale edilememesi can kayıplarını artırmıştır. Bu, kötü yönetimin ağır bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

"1 YILDA BİTECEK DENİLEN İŞLER 4. YILA SARKTI"

Deprem sonrası yeniden inşa sürecine dair de eleştirilerde bulunan İmamoğlu, verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Şeffaflık eksikliği ve plansızlığa vurgu yapan İmamoğlu, "1 yılda bitecek denilen işlerin dördüncü yıla sarkması yeni bir güven duygusu kurulamamasına yol açmıştır" dedi.

"SÖZ VERİYORUZ: MİLLETİN İKTİDARINI KURACAĞIZ"

İmamoğlu, eleştirilerinin yanı sıra çözüm önerilerini ve vaatlerini de sıraladı. "Söz veriyoruz. Milletin iktidarını kuracağız" başlığı altında paylaşılan bölümde şu taahhütler yer aldı:

Risk yönetimi: Krizlere karşı risk yönetimini merkeze alan, liyakati esas alan bir anlayış.

Seferberlik planı: İstanbul ve Marmara başta olmak üzere "Depremle Mücadele Seferberliği Planı"nın hayata geçirilmesi.

5+5 yıllık strateji: Güvenli ve dirençli bir yaşam için 5+5 yıllık güçlü bir strateji ile deprem korkusunun tersine çevrilmesi.

İmamoğlu mesajını, "Bu acı bir daha yaşanmasın diye unutmayacağız, unutturmayacağız, adalet mücadelesinin takipçisi olacağız" sözleriyle noktaladı.