Denizli'de döviz bürosunda silahlı kavga

Denizli'de Hasan Basri M., husmetlisi Mustafa Y. tarafından döviz bürosunda bacağından vuruldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Hasan Basri M.'nin işlettiği döviz bürosuna gelen Hasan Y., burada 60 yaşındaki iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı.

Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Y., yanında bulundurduğu tabancayla Hasan Basri M.'ye ateş açtı.

doviz-burosunda-silahli-kavga-1-yarali-1259140-374671.jpg

BACAĞINDAN VURULAN İŞ YERİ SAHİBİ YARALANDI

Döviz bürosu sahibi sağ bacağından vurularak yaralanırken; ihbar üzerine Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'ndaki adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

doviz-burosunda-silahli-kavga-1-yarali-1259139-374671.jpg

Hasan Basri M., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Y., olayda kullandığı değerlendirilen silahla polis tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

