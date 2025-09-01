Denizli'de 2 mahalle ve hastane tahliye edildi! Karabük'te köyler boşaltıldı...

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.

Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.

Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

Bölgede TOMA araçları da çalışmalara destek verirken, çevik kuvvet ekipleri vatandaşların tahliyesi konusunda yardımcı oluyor.

Trafik ekipleri ise yangına müdahaleye gelen araçların bölgeye rahatlıkla ulaşması için yol güzergahlarında denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Burada tedavi gören hastalar kent merkezindeki hastanelere ambulansla gönderildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesinde devam eden orman yangınında 1209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek verildiği kaydedildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söndürme çalışmaları orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla, yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı mezrası, Bölmekaya Mahallesi ve Karadere mezrasında bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir."

***KARABÜK

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 5 helikopter, 39 araç ve 126 personelle müdahale başlatıldı. Havadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla ara verildi.

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi tedbiren boşaltıldı.

Yoğun duman oluşan bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KARABÜK VALİSİ YAVUZ AÇIKLAMA YAPTI

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eflani ilçesi Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili de mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Vali Yavuz, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.00 sıralarında Eflani ilçesi Saraycık köyü ile Safranbolu ilçesinin Harmancık köyü arasında başlayan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle yayılan seyir gösterdiğini söyledi.

Yavuz, "Bu saat itibarıyla Saraycık köyümüz civarındaki orman yangınını büyük oranda arkadaşlarımız çerçevelediler. Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili de arkadaşlarımız, hem orman teşkilatımız hem İl Özel İdaremiz hem belediyelerimizin itfaiyeleri hem de devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte gönüllülerimizle mücadeleye devam ediyorlar." dedi.

"18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Yangında herhangi bir vatandaşın, bir görevlinin zarar görmemiş olmasının sevindirici olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Harmancık köyümüzün bu mahallesinin akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle biraz da yangının hızlı ilerlemesi nedeniyle - yaklaşık 10 hanemiz vardı, 18 vatandaşımız yaşıyordu - tahliyesini kısa süreyle gerçekleştirdik. Yangın çerçevelendikten sonra da tekrar vatandaşlarımız şu anda evlerine dönüş sağlamış oldular.

Burası daha önceki yangınlara göre biraz daha yukarı bir nokta, biraz daha kuzey bölgemiz ve biraz daha bu anlamda rakımı yüksek bölge. Havaların kurak gitmesi, iklimsel anlamdaki bazı zorluklar nedeniyle kısa sürede hemen yayılabiliyorlar."

BARTIN'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangının çıktığı sıralarda Bartın'ın Ulus ilçesinde de yangın çıktığını ve kontrol altına alındığından bahseden Yavuz, şunları kaydetti:

"Oradan bazı hava araçları, helikopterler bölgeye sevk edildi. Hem Eflani Saraycık'ta hem Harmancık tarafına rüzgarın etkisiyle yangının yayılmasından itibaren havadan müdahale edildi. 5 helikopterimiz görev aldı. Arkasından hem ilimizden hem çevre illerden arazözler, iş makineleri, su tankerleri, itfaiye araçları sevk edildi. Personel olarak baktığınız zaman da 300'e yakın personelimiz şu anda sahada görev yapıyor.

Bu saat itibarıyla da arkadaşlarımız aynen başladıkları gibi devam ediyorlar. Tabii sürekli araç ve personel girişi oluyor. Araç anlamında da personel anlamında da herhangi bir sorun yok. Ama zaman zaman coğrafyada bazı noktalarda sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde de sabaha doğru bu çerçevelenen yangınla ilgili hep birlikte güzel haberi de sizlerle paylaşmış oluruz."