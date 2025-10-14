Denetimde durduruldular: Silahlı saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı!

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde polis denetimlerinde durdurulan bir araçta otomatik silah, ruhsatsız tabanca ve kar maskesi bulundu. 3 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin ifadelerinin ardından birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 kişi daha yakalandı. Husumetlilerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 5 şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Ekim günü, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde denetim yaptı. Denetimler sırasında şüpheli bir otomobili polis ekipleri tarafından durdurulurken yapılan incelemeler sırasında aracın 'change' olduğu tespit edildi.

SİLAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ!

Araçta yapılan aramalar sırasında ise, 1 otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 3 farklı araç plakası ve 1 kar maskesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.

SİLAHLI SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI AÇIĞA ÇIKTI!

Polis ekipleri, çalışmalarının devamında gözaltına alınan şüphelilerin organize şekilde hareket ettiklerini ve husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduklarını belirledi. Polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişiyi daha yakaladı. Toplamda 5 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

