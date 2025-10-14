Denetimde durduruldular: Silahlı saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Ekim günü, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde denetim yaptı. Denetimler sırasında şüpheli bir otomobili polis ekipleri tarafından durdurulurken yapılan incelemeler sırasında aracın 'change' olduğu tespit edildi.

SİLAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ!

Araçta yapılan aramalar sırasında ise, 1 otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 3 farklı araç plakası ve 1 kar maskesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırı!

SİLAHLI SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI AÇIĞA ÇIKTI!

Polis ekipleri, çalışmalarının devamında gözaltına alınan şüphelilerin organize şekilde hareket ettiklerini ve husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduklarını belirledi. Polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişiyi daha yakaladı. Toplamda 5 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.