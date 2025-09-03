DEM'den kayyum kararı sonrası resmi açıklama
DEM Parti, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararı ile kayyum atanması kararının ardından resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı artık siyaset alanından elini çekmeli, kayyımcı zihniyet terk edilmelidir" ifadelerini kullandı.
DEM Parti, CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi. DEM'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada mahkeme kararının örgütlenme özgürlüğünün de ihlali anlamına geldiğini açıkladı.
Parti olarak yargı kararları ile siyasetin dizayn edilmesine dün olduğu gibi bugün de karşı olduklarını belirten DEM Parti, yargının siyaset alanından elini çekmesi ve kayyumcu zihniyetin de terk edilmesi gerektiğini vurguladı.
DEM tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum kararına yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
- CHP İstanbul Kongresi ile ilgili ara karar ve tedbir uygulamaları demokratik değildir ve hukuki meşruiyetten yoksundur. Herhangi bir hukuk mahkemesinin, üzerinden yıllar geçtikten sonra, bir siyasi parti kongresi hakkında tedbir/iptal kararı vermesi Anayasaya aykırı olduğu gibi, siyasi parti kongrelerinin sonsuza kadar askıda kalması sonucunu da doğuracaktır. Ayrıca İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı örgütlenme özgürlüğünün de ihlali anlamına gelmektedir. DEM Parti olarak, yargı müdahaleleri ve kararlarıyla siyaset alanını dizayn etme çabalarının dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Hukuka ve demokrasiye hiçbir olumlu yansımasının olmayacağı açık olan bu uygulamalara derhal son verilmelidir. Yargı artık siyaset alanından elini çekmeli, kayyımcı zihniyet terk edilmelidir.