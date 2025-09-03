DEM'den kayyum kararı sonrası resmi açıklama

DEM Parti, CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi. DEM'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada mahkeme kararının örgütlenme özgürlüğünün de ihlali anlamına geldiğini açıkladı.

Parti olarak yargı kararları ile siyasetin dizayn edilmesine dün olduğu gibi bugün de karşı olduklarını belirten DEM Parti, yargının siyaset alanından elini çekmesi ve kayyumcu zihniyetin de terk edilmesi gerektiğini vurguladı.

DEM tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum kararına yapılan yazılı açıklama şu şekilde: