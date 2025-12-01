DEM Parti'nin basın toplantısı iptal edildi

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin bugün (1 Aralık Pazartesi) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirmeyi planladığı basın toplantısı iptal edildi.

Öcalan’ın “Bahçeli’ye darbe” sözleri AKP’lileri birbirine düşürdü: PKK sözcüsü, kifayetsiz muhteris…

NEDEN İPTAL EDİLDİĞİ DUYURULMADI

Temelli'nin, Meclis'te saat 10.30'da yapmayı planladığı toplantının iptali, DEM Parti tarafından yapılan kısa bir açıklamayla duyuruldu. Ancak açıklamada, toplantının neden iptal edildiğine veya ilerleyen bir tarihe ertelenip ertelenmediğine dair hiçbir bilgiye yer verilmedi.

AKP'de tacize uğrayan kadın partiden atıldı! "Kadın olduğun için susman gerekir!"

Yapılan açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Sezai Temelli'nin basın toplantısı iptal olmuştur, bilginize" ifadeleri kullanıldı.

Gündem yoğun: İşte TBMM'nin haftalık programı!