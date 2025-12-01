DEM Parti'nin basın toplantısı iptal edildi

DEM Parti'nin basın toplantısı iptal edildi
Yayınlanma:
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin bugün saat 10.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenleyeceği planlanan basın toplantısı iptal edildi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin bugün (1 Aralık Pazartesi) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirmeyi planladığı basın toplantısı iptal edildi.

Öcalan’ın “Bahçeli’ye darbe” sözleri AKP’lileri birbirine düşürdü: PKK sözcüsü, kifayetsiz muhteris…Öcalan’ın “Bahçeli’ye darbe” sözleri AKP’lileri birbirine düşürdü: PKK sözcüsü, kifayetsiz muhteris…

NEDEN İPTAL EDİLDİĞİ DUYURULMADI

Temelli'nin, Meclis'te saat 10.30'da yapmayı planladığı toplantının iptali, DEM Parti tarafından yapılan kısa bir açıklamayla duyuruldu. Ancak açıklamada, toplantının neden iptal edildiğine veya ilerleyen bir tarihe ertelenip ertelenmediğine dair hiçbir bilgiye yer verilmedi.

AKP'de tacize uğrayan kadın partiden atıldı! "Kadın olduğun için susman gerekir!"AKP'de tacize uğrayan kadın partiden atıldı! "Kadın olduğun için susman gerekir!"

Yapılan açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Sezai Temelli'nin basın toplantısı iptal olmuştur, bilginize" ifadeleri kullanıldı.

Gündem yoğun: İşte TBMM'nin haftalık programı!Gündem yoğun: İşte TBMM'nin haftalık programı!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Türkiye
Cami hırsızı kamerada: Çuvalla gelip sadaka kutusunu çaldı!
Cami hırsızı kamerada: Çuvalla gelip sadaka kutusunu çaldı!
Seçil Erzan davasında karar duruşması
Seçil Erzan davasında karar duruşması
Duvarlar: Arkasındakiler... Dışındakiler...
Duvarlar: Arkasındakiler... Dışındakiler...