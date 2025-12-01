AKP'de tacize uğrayan kadın partiden atıldı! "Kadın olduğun için susman gerekir!"

AKP Kütahya teşkilatında görev yapan 20 yaşındaki Z.Ç. geçtiğimiz Ağustos ayında hem Ülkü Ocakları mensupları hem de AKP'li belediye meclis üyesi tarafından taciz edildiğini öne sürerek Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Birgün'den Sarya Toprak'ın haberine göre, tacize uğradığını ifade eden Z.Ç., "2024 Şubat ayında Kütahya Şehir Hastanesinde Danışma Tercüman olarak çalışmaya başladım. Bu süreçte de Serdar E. kendisiyle konuşmak istemediğimi için hastaneyi kast ederek kendisinin hastanenin ruhsat verdiğini ve siyasi güç olarak farklı boyutta olduğunu, beni şikâyet ederek işten attıracağına yönelik tehditlerde bulundu" ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALINMADI

Başına gelen olayların 2024 yerel seçimler sürecinde başladığını aktaran Z.Ç., o dönemde AKP standında tek başına çalıştığını ve hemen yanı başlarında olan MHP'liler tarafından sürekli bir şekilde rahatsız edildiğini, bu durumu yöneticilerine bildirmesine rağmen önlem alınmadığını kaydetti.

"İLKER BEYİ RAHATSIZ ETMİŞSİN"

Genç kadın kendini rahatsız eden kişinin telefon numarasını bulup rahatsız olduğunu mesaj attığını ancak bu defa AKP Gençlik Kolları Başkanı tarafından, "lker Bey’i rahatsız etmişsin. Erkek olsaydın ikimiz de seni evire çevire döverdik. Bir daha partinin önünden geçmeyeceksin. Seni onun isteğiyle görevden aldım" sözleri ile azarlandığını söyledi.

Genç kadın bu süreçlerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ndeki tercümanlık işinden de istifa etmek zorunda kaldığını aktardı.

"BU KONUYU KAPAT"

Taciz olayları bunlarla da sınırlı kalmadı. Bu defa AKP’li Kütahya Belediye Meclis Üyesi Ali Serdar E.'nin sosyal medya üzerinden kendisine taciz içerikli mesajlar attığını kaydeden Z.Ç. durumu Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı’ya bildirdi. Ancak Bayırcı'nın danışmanları, "Bu konuyu kapat, vekilimiz böyle şeyleri basına yansımasını istemez" dediğini öne sürdü.

"KADIN OLDUĞUN İÇİN SUSMAN GEREKİR"

Tüm bunların yaşandığını iddia eden genç kadın, tacizlere rağmen yalnız bırakıldığını, teşkilatta kendisi hakkında dedikoduların yapıldığını, parti yöneticilerinin de destek olmadığını söyledi.

AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan randevu aldığını ifade eden genç kadın bu görüşmede de azarlandığını, Önsay'ın kendisine, "Ben de kadınlar tarafından taciz edildim. Abartıyorsun. Kadın olduğun için susman gerekir” dediğini öne sürdü.

"HEM TACİZE UĞRADIM HEM İŞİMDEN OLDUM"

Genç kadının şikayetleri üzerine AKP'li belediye meclis üyesinin 30.09.2025 tarihinde ifadesi alındı. İfadesinde ilgili sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını söyleyen Serdar E. verdiği ifadenin ardından serbest kaldı.

Kentte kendisi hakkında karalama kampanyası olduğunu aktaran genç kadın, "Ben hem tacize uğradım, hem işimden oldum hem de partiden atıldım. Tacizciyi korudular, beni suçlu gösterdiler. Hakkımda ne uydurduklarını bile bilemiyorum. Bu şehirde tek başıma mücadele ediyorum" ifadelerini aktardı.