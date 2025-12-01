DEM Parti'den Barzani ziyareti açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanlığı 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, hem “Terörsüz Türkiye” sürecine hem de KDP Başkanı Mesut Barzani’nin Cizre ziyaretine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Doğan, sürecin yalnızca bir siyasi grubun değil, tüm kesimlerin ortak sorumluluğunu gerektirdiğini vurguladı.

“YENİ BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ"

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin konuşan Ayşegül Doğan, mevcut dönemin Türkiye için önemli bir kırılma noktası olduğunu belirtti. Doğan, sürecin başarısı için dilin, yöntemin ve uygulamaların değişmesi gerektiğini söyleyerek, “Yepyeni bir sürecin içinden geçiyoruz ve bu sürecin temel ihtiyacı adalet, hukuk, demokrasi. Bu sürecin yeni bir dile ihtiyacı var, yeni bir yönteme ihtiyacı var. Bu dilin uygulamalarda görünür hale gelmesine ihtiyacı var, bu dilin bütçeye yansımasına ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

DEM Parti milletvekili, Türkiye’nin yıllardır aynı tartışmalar etrafında dönmesinin demokratik gelişim açısından sorun yarattığını ifade ederek, “Aslında bu dil değiştiğinde ve bu yöntem değiştiğinde biz daha adil bir bütçeden bahsedebileceğiz. Ekonomi ve demokrasi dengesini daha adil bir biçimde kurabilecek bu ülke. Yıllardır bu konuda çeşitli çabalar harcanıyor. Neticede dönüp dolaşıp yeniden konuşma ihtiyacımız olduğunu tespit ediyoruz; iktidarından muhalefetine. Tüm bu konularda konsensüse varmış bir Türkiye hâlâ daha neden aynı yerde patinaj yapıyor? Bu soruyu size doğrudan sormak istiyorum.” dedi.

Veli Ağbaba isyan etti: Kendimi ihbar ediyorum

“CİZRE’DE YÜZDE 90 OY ALIYORUZ AMA SEMPOZYUMDA YOK SAYILDIK”

Konuşmasının önemli bir bölümünü Mesut Barzani’nin Cizre ziyaretine ayıran Doğan, organizasyon sürecinde DEM Parti’nin dışlandığını söyledi. Doğan, bölgenin siyasi gerçekliğinin görmezden gelinemeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

“Cizre’ye Şırnak Valiliği, Şırnak Kaymakamlığı ve Şırnak Üniversitesi’nin davetiyle Sayın Mesut Barzani geldi. Bu organizasyon 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu adıyla yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Gülşen Orhan Hanımefendi de oradaydı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da oradaydı. Biz bu organizasyonda yok sayılmaya çalışıldık Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı.”

Bölgedeki siyasi temsil gücüne dikkat çekerek şunları ekledi:

“Biz Cizre’de yüzde 90 oy alıyoruz neredeyse. Tüm engellemelere, baskılara, yok saymalara rağmen yıllardır bu böyle. Şırnak genelinde birinci partiyiz, 3 milletvekilimiz var, belediye eş başkanlarımız var, kentin belediye eş başkanları var.” “Mesut Barzani’nin ziyareti tarihsel açıdan ve süreç açısından çok önemli”

Ayşegül Doğan, Barzani’nin Cizre’ye gelişinin bölgedeki toplumsal hafıza ve siyasal süreçler açısından önemli olduğunu söyleyerek, “Kentin belediye eş başkanları ve bizler için takdir edersiniz ki Sayın Mesut Barzani’nin Cizre’ye gelmesi tarihsel açıdan da süreç açısından da çok büyük bir önem taşıyor.” dedi.

Saray'dan Barzani'nin uzun namlulu korumalarına tepki

“SÜREÇ KİMSENİN GÜÇ DEVŞİRECEĞİ BİR ALAN OLMAMALI”

DEM Parti Sözcüsü, “Terörsüz Türkiye” sürecinde üslup, yaklaşım ve niyetin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Bize dil uyarısı yapanlar, ‘Üstenci olmayın, ayrılıkçı dil kullanmayın, yapıcı olun, yıkıcı olmayın, zafer dili kullanmayın’ diyenler aynı özeni kendileri de göstermeliler. Aynı ciddiyetle, aynı sorumlulukla yaklaşmalılar.” dedi.

Bu eşikte yalnızca DEM Parti’nin değil, tüm siyasi kesimlerin rolü olduğunu belirten Doğan, “Bu kritik eşik yalnızca bize sorumluluk yüklemiyor. Muhalefete de yüklüyor, iktidar partisine de yüklüyor.” dedi.

Doğan devamında, “Bunu hiçbir siyasi partinin kendi gücünü tahkim edeceği bir alana dönüştürmememiz gerekiyor. Ve hiç kimse bu süreçten farklı bir güç devşirmeye çalışarak süreci araçsallaştırmamalı.” dedi.