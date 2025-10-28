DEM Parti seçmeni hangi ittifaka yakın? Seçmenler noktayı koydu

MHP Lideri Bahçeli geçen sene Meclis açılış toplantısının ardından kürsüden inerek DEM grubuna yöneldi ve DEM'li eş başkanlar ile tokalaştı. Bu hamle uzun zamandan bu yana hedef halinde olan, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu binlerce partilinin tutuklandığı bir dönemin de sonu oldu.

İktidarın kamuoyuna "DEM ile, PKK ile ittifak yapıyorlar diyerek" ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirdiği dönemin geride kalmasının ardından uzun zamandan bu yana gidilmeyen İmralı Adası'na gidildi ve terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşmeler yapıldı.

Yeni sürecin başlamasının ardından Meclis'te komisyon kuruldu, PKK kendini feshettiğini ve son olarak geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yaparak Türkiye'den çekildiğini açıkladı.

Süreç devam ederken iktidarın hedefinde bu defa CHP geldi. Partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil birçok belediye başkanı tutuklandı.

İktidar ve ortağı MHP'nin DEM ile başladığı 'normalleşmenin' ardından bu defa "DEM kime yakın? Süreç devam ettiği için AKP-MHP'mi? Yoksa başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere birçok partilinin yıllardır tutuklu olması ve kayyum politikasının sürece rağmen devam etmesi yüzünden muhalefete mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Ankara Araştırma tarafından 16-19 Ekim tarihleri arasında 28 ilde 2004 katılımcı ile yaptığı araştırmada bu soruya noktayı DEM'li seçmenler koydu.

MUHALEFETE GÖRE CUMHUR, CUMHUR'A GÖRE MUHALEFET...

"Sizce DEM Parti kime yakın?" sorusuna hangi partinin ne yanıt verdiği ortaya çıktı. Nisan-Haziran ve Ekim aylarında yapılan ölçümlerde DEM Partinin Cumhur İttifakına daha yakın olduğunu düşünenlerin oranı düzenli bir şekilde artış gösterdi. Bu durum muhalefete yakındır diyenlerin oranında paralel bir şekilde düşüş olarak yansıdı.

AKP seçmenlerine göre DEM Parti daha çok muhalefete yakın: AKP'lilerin %60,2'si bu şekilde düşünüyor.

CHP seçmenlerine göre DEM Parti daha çok Cumhur'a yakın: CHP'lilerin %70,4'ü bu şekilde düşünüyor.

MHP seçmenlerine göre DEM Parti daha çok muhalefete yakın: AKP'lilerin %76,3'ü bu şekilde düşünüyor.

DEM PARTİLİ SEÇMENLER NE DİYOR?

Bu konuda DEM'li seçmenlerin verdiği yanıt ise dikkat çekici oldu. DEM'li seçmenlerin, partilerinin her ne kadar iktidar ile süreç yürüttüğünü bilse de muhalefete yakın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 65,4. DEM seçmenlerinin sadece yüzde 18,5'i Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu düşünmesi dikkatlerden kaçmadı.