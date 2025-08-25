DEM'den AKP'ye: Bir barış süreci ancak böyle sabote edilir

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Meclis'te kurulan komisyon ve Öcalan ile görüşmelere değinen Temelli, komisyonun etkili olabilmesi için düzenli olarak Öcalan ile görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

"Bu konu önemli bir konudur çünkü meselenin asli muhatabı Sayın Öcalan'dır. Meseleyi ortaya koyan, çözüm yollarını gösteren ve bu komisyonun kurulmasının temel nedeni de budur. Öcalan'la görüşmeyen bir komisyonun yol alması mümkün olamaz. O yüzden bir an önce bu görüşmenin gerçeklemesi gerekiyor"

CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYONA DAİR: BİR BARIŞ SÜRECİ ANCAK BÖYLE SABOTE EDİLEBİLİR

Yerel seçimlerden bu yana CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara değinen Temelli, kayyum sisteminin demokratikleşme önünde en büyük engel olduğunu aktarıp şu ifadeleri kullandı: