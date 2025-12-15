DEM Parti: Barış Yasası'nın acilen çıkması gerekiyor

Meclis'teki komisyonunun dinleme faaliyetlerini sonlandırmasının ardından partilerin süreç raporlarını komisyona sunması bekleniyor. AKP ve CHP'nin haftanın son gününe kadar raporlarını teslim edeceği öğrenildi.

"BARIŞ YASASININ ACİLEN ÇIKARTILMASI GEREKMEKTEDİR"

Bugün Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, komisyona sundukları rapora ilişkin kısa bir bilgi vereceğini belirterek, "Biz yeni bir Türkiye istiyoruz tüm çabamız bu başlayan sürece destek olmak ve üzerimize düşeni layıkıyla yapmaktır. Çatışmasızlığın kalıcı olabilmesi için TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yasası yani ‘Barış Yasası’ çıkartması gerekmektedir" çağrısında bulundu.

"SİLAHLARIN SUSMASI SONUÇ DEĞİL BAŞLANGIÇ"

Koçyiğit süreç kapsamında silahların susmasının sonuç değil başlangıç olduğunu ifade edip asıl hedeflerinin ise eşitlik ve adalet üzerine kurulu, toplumsal rızaya dayalı pozitif barış olduğunu aktardı:

“Asıl hedefimiz eşitlik ve adalet üzerine kurulu, toplumsal rızaya dayalı pozitif barıştır. Barışı sadece çatışmasızlık hali olarak değil, demokrasinin inşası olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Yüzyıllık güvenlikçi politikalar ve terör söylemenin iflas ettiği bir dönemdeyiz. Artık meseleyi bir asayiş sorunu olarak değil birlikte yaşama ve demokrasi sorunu olarak gören demokratik akıl devrede olmalıdır. Biz demokratik akla destek vermek ve ona dahil olmak için bu raporu yazdık ve önerilerimizi de sıraladık. Biz bu ülkenin barışının güvenlikle değil hukukla kurulacağına inanıyoruz"

"CUMHURİYET KURULURKEN KÜRTLER HUKUK DIŞI BIRAKILDI"

Raporlarının politik bir rapor olduğunu ifade eden Koçyiğt, Kürt sorununu tariflemeye çalıştıklarını, Cumhuriyet kurulurken Kürtlerin hukuk dışı bırakıldığını ve kendilerince Kürtlerin hukuk kapısından içeri girmesi demokratik cumhuriyet için atılmış tarihsel bir adım niteliğinde olacağını ifade etti:

“Raporumuza gelecek olursak tabii ki bu rapor politik bir rapor. Politikadan, politik tercihlerden yoksun hukuk söz konusu olamaz. O nedenle Kürt meselesi gibi siyasal ve hukuksal boyutları olan bu meseleye dair rapor yazılıyorsa bu rapor hukuk politik olmalıydı ve raporumuzun omurgasını da buna dayandırdık. Buradan hareketle raporumuzda barış ve demokratik toplum sürecinin ana odağı olan Kürt sorununu tariflemeye çalıştık.

Raporumuzda Kürt meselesini bir güvenlik sorunu olarak değil, varlığın inkarı, eşitsizlik ve hukuk sorunu olarak tanımlamaya çalıştık. Cumhuriyet kurulurken ne yazık ki Kürtler hukuk kapısının dışında bırakıldı. Kürt halkının hukuk kapısından içeri girmesi bizim açımızdan, demokratik cumhuriyet için atılmış tarihsel bir adım olacaktır. Demokratik cumhuriyet perspektifi ve Kürtlerin hukuk kapısından içeri girmesi olmazsa olmaz iki kopmaz bağ olarak değerlendiriliyor raporumuzda. Gördüğünüz gibi iki ana eğilim olduğunu görüyoruz. Birincisi Kürtsüz demokrasi eğilimi, ikincisi ise Kürtlü anti demokrasi eğilimidir. Bu coğrafyada Kürt sorununun demokratik çözümü sağlanmadan demokrasinin sağlanamayacağı aşikardır. Kürdü kardeşi olarak tarif eden ama başta Kürtlerin hukuki ve siyasi haklarını tanımayan anti demokratik anlayışın tam karşısındayız."