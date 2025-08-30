Davutoğlu'ndan Erdoğan'a "Mahmut Abbas" çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD’nin eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantıları için Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Filistin delegasyonuna vize vermeyeceği açıklaması nedeniyle, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) liderleri olmak üzere Filistin Devleti’ni tanıma kararı almış bütün ülkelerin liderlerine, "Bu tutum karşısında, BM Genel Kurulu toplantılarının bu sene yine bir BM şehri olan ve bünyesinde BM kurumlarını barındıran Cenevre’de yapılması için girişimde bulunun" çağrısını yaptı.

Ahmet Davutoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin, eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantıları için Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Filistin delegasyonuna vize vermeyeceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

