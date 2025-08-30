Davutoğlu'ndan Erdoğan'a "Mahmut Abbas" çağrısı

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a "Mahmut Abbas" çağrısı
Yayınlanma:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD’nin eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantıları için Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Filistin delegasyonuna vize vermeyeceği açıklaması üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İİT liderlerine çağrıda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD’nin eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantıları için Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Filistin delegasyonuna vize vermeyeceği açıklaması nedeniyle, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) liderleri olmak üzere Filistin Devleti’ni tanıma kararı almış bütün ülkelerin liderlerine, "Bu tutum karşısında, BM Genel Kurulu toplantılarının bu sene yine bir BM şehri olan ve bünyesinde BM kurumlarını barındıran Cenevre’de yapılması için girişimde bulunun" çağrısını yaptı.

Ahmet Davutoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin, eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantıları için Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Filistin delegasyonuna vize vermeyeceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İİT liderleri olmak üzere Filistin Devleti’ni tanıma kararı almış bütün ülkelerin liderlerine acil çağrımdır! ABD, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu yıllık toplantısında Filistin’in tanınmasını engellemek için Mahmut Abbas ve Filistin delegasyonunun New York’a geliş vizelerini vermeyecekmiş! BM hukukunun açık bir şekilde çiğnenmesi olan bu tutum karşısında BM Genel Kurulu toplantılarının bu sene yine bir BM şehri olan ve bünyesinde BM kurumlarını barındıran Cenevre’de yapılması için girişimde bulunun! Sayın Abbas, siz de bu gelişmeye öncülük edin ve tek tek liderlerle temas ederek kampanya başlatın! Filistin konusundaki duyarlı tüm ülkeler için, dünyanın ABD ve İsrail’den ibaret olmadığını gösterme vaktidir!

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

