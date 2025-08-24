Datça açıklarındaki Osmanlı batığından neler çıktı? Bakan Ersoy açıklandı

Datça açıklarındaki Osmanlı batığından neler çıktı? Bakan Ersoy açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yüzyıl neler bulunduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" ile eşsiz mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktardıklarını vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, bu projenin en çarpıcı örneklerinden birinin de Akdeniz'in derinliklerinde, Datça'da, yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkan Osmanlı batığı olduğunu ifade etti.

aa-20250824-38909004-38908994-bakan-ersoydan-17nci-yuzyil-osmanli-batigi-kazisina-iliskin-aciklama.jpg

"OSMANLI'NIN DENİZ GÜCÜ VE TİCARETİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN İLK ÖRNEK"

Bakan Ersoy, kazıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı'nda son olarak silahlar, porselenler, satranç takımları ve tarihe ışık tutan eşsiz buluntular ortaya çıkarıldı. Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yüzyıl Osmanlı batığında 30'dan fazla tüfek, 50'den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu. Batık, Osmanlı'nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek. Bu keşif, yalnızca ülkemizin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçti. Emeği geçen herkese ve özellikle de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

aa-20250824-38909004-38908995-bakan-ersoydan-17nci-yuzyil-osmanli-batigi-kazisina-iliskin-aciklama.jpg

aa-20250824-38909004-38908996-bakan-ersoydan-17nci-yuzyil-osmanli-batigi-kazisina-iliskin-aciklama.jpg

aa-20250824-38909004-38908997-bakan-ersoydan-17nci-yuzyil-osmanli-batigi-kazisina-iliskin-aciklama.jpg

aa-20250824-38909004-38908998-bakan-ersoydan-17nci-yuzyil-osmanli-batigi-kazisina-iliskin-aciklama.jpg

aa-20250824-38909004-38908999-bakan-ersoydan-17nci-yuzyil-osmanli-batigi-kazisina-iliskin-aciklama.jpg

aa-20250824-38909004-38909000-bakan-ersoydan-17nci-yuzyil-osmanli-batigi-kazisina-iliskin-aciklama.jpg

aa-20250824-38909004-38909001-bakan-ersoydan-17nci-yuzyil-osmanli-batigi-kazisina-iliskin-aciklama.jpg

aa-20250824-38909004-38909002-bakan-ersoydan-17nci-yuzyil-osmanli-batigi-kazisina-iliskin-aciklama.jpg

aa-20250824-38909004-38909003-bakan-ersoydan-17nci-yuzyil-osmanli-batigi-kazisina-iliskin-aciklama.jpg

Kaynak:AA

