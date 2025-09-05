Dalgalara kapılan kadın denizde kayboldu

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 2 çocuk annesi Birgül Sönmez (54), yaklaşık 50 kişilik ekipler aranıyor.

Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde dün denize giren Birgül Sönmez, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla denizde, jandarma ekipleri de kıyıda arama yaptı.

Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.Bugün sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalara AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de yaklaşık 50 kişilik ekibe, havadan destek verdi.Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

