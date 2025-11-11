ÇYDD'den Dilovası açıklaması: İş cinayetleri kader değil ihmalin sonucu

Yayınlanma:
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kadınlar ve çocuklara ilişkin yaptığı açıklamada, “Çocuklar fabrikada değil, okulda olmalı” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden kadın ve çocuk işçiler için yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yangın merdiveni ve acil çıkış kapısı bulunmayan, patlayıcı ve yanıcı maddelerle dolu bir fabrikada insanların çalıştırılmasının “önlenebilir bir cinayet” olduğu vurgulandı.

Faciadan kıl payı kurtuldu! 3 çocuk annesi işçi Dilovası'ndaki dehşet anlarını anlattıFaciadan kıl payı kurtuldu! 3 çocuk annesi işçi Dilovası'ndaki dehşet anlarını anlattı

Dernek, çocuk yaşta işçiliğin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Her ne nedenle olursa olsun, çocukların okulda olmaları gereken yaşta çalıştırılması kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne atıfta bulunularak, 18 yaşın altındaki herkesin “çocuk” sayıldığı ve sağlıklı bir çevrede yaşama, eğitim, sosyal ve kültürel gelişim haklarına sahip olduğu hatırlatıldı.

"YETKİLİLERİ VE SORUMLULARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada bu ifadeler kaydedildi:

"Dilovası’ndaki bir kozmetik fabrikasında yaşanan patlama sonucu, 2’si çocuk, 1’i 18 yaşında olmak üzere 6 kadının yaşamını yitirmesi, ülkemizi derinden sarsan bir insan hakları ihlalidir. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapısı olmayan, patlayıcı ve kolay yanıcı maddelerle dolu bir fabrikada insanların çalıştırılması, önlenebilir ihmallerin ölümle sonuçlandığı bir cinayettir. Her ne nedenle olursa olsun, çocukların okulda olmaları gereken yaşta çalıştırılması kabul edilemez bir durumdur.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşın altındaki tüm bireyler çocuktur ve sağlıklı bir çevrede yaşama, eğitim, sosyal ve kültürel gelişim haklarına sahiptir.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek, ona göre çalışınız' sözleriyle çocuklarımızın değerini ve önemini dile getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve özlemle anarken ülkemizin çocuklarının eğitim haklarının çeşitli bahane ve yöntemlerle yok ediliyor olmasını ve iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirmelerine karşı hiçbir önem alınmamasını kabul etmiyoruz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, ülkenin çocuklarının ve gençlerinin eğitim haklarının korunmasını, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin biçimde uygulanmasını talep ediyor; yetkilileri ve sorumluları göreve davet ediyoruz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

