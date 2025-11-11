ÇYDD'den Dilovası açıklaması: İş cinayetleri kader değil ihmalin sonucu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden kadın ve çocuk işçiler için yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yangın merdiveni ve acil çıkış kapısı bulunmayan, patlayıcı ve yanıcı maddelerle dolu bir fabrikada insanların çalıştırılmasının “önlenebilir bir cinayet” olduğu vurgulandı.

Faciadan kıl payı kurtuldu! 3 çocuk annesi işçi Dilovası'ndaki dehşet anlarını anlattı

Dernek, çocuk yaşta işçiliğin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Her ne nedenle olursa olsun, çocukların okulda olmaları gereken yaşta çalıştırılması kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne atıfta bulunularak, 18 yaşın altındaki herkesin “çocuk” sayıldığı ve sağlıklı bir çevrede yaşama, eğitim, sosyal ve kültürel gelişim haklarına sahip olduğu hatırlatıldı.

"YETKİLİLERİ VE SORUMLULARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada bu ifadeler kaydedildi: