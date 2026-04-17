Çuval çuval topluyorlar! Hasadı 45 gün sürecek

Verimli topraklarında yıl içerisinde birden fazla ürünün yetiştirildiği Amik Ovası'nda, turfanda soğan hasadına başlandı.

122 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cünedioğlu, turfanda soğandan bu yıl 122 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.

HASAT 45 GÜN SÜRECEK

Şu an için hasatta sıkıntı yaşanmadığını belirten Cünedioğlu, çuval çuval topladıkları soğanın veriminin de iyi olduğunu ifade etti.

Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Reşit Kaya da hasadın yaklaşık 45 gün süreceğini kaydetti. (AA)