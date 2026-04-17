Çuval çuval topluyorlar! Hasadı 45 gün sürecek
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hasadına başlanan turfanda soğandan 122 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.
Verimli topraklarında yıl içerisinde birden fazla ürünün yetiştirildiği Amik Ovası'nda, turfanda soğan hasadına başlandı.
Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cünedioğlu, turfanda soğandan bu yıl 122 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.
HASAT 45 GÜN SÜRECEK
Şu an için hasatta sıkıntı yaşanmadığını belirten Cünedioğlu, çuval çuval topladıkları soğanın veriminin de iyi olduğunu ifade etti.
Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Reşit Kaya da hasadın yaklaşık 45 gün süreceğini kaydetti. (AA)
