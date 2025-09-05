Cumhuriyet Üniversitesi'nde barınma krizi! Öğrencilere yazı gitti '10 gün içinde boşaltın' dediler!

Halktv.com.tr-ÖZEL HABER

Cumhuriyet Üniversitesi’ne ait misafirhanede kalan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan günler önce barınma krizine sürüklendi. Net 25 metrekarelik 56 odadan oluşan misafirhane binası boşaltılırken, hemen yanında yer alan aynı özellikteki diğer binanın da kapatılacağı belirtiliyor.

'10 GÜN İÇİNDE BOŞALTIN'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından öğrencilere bir yazı gönderildi. Yazıda, "Değerli misafirlerimiz, güven içinde konaklamanız ve sizlere doğal afet sonucu sağlıklı ve güvenli konaklama şartlarını sunabilmek adına; Üniversitemizce, Konukevi-1'e Deprem Dayanıklılık Testi (Karot Örneği) ve Zemin Etütü yaptırılmıştır. Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nda rapor değerlendirilerek 28.08.2025 tarih ve 2025/26 no'lu alınan karar gereğince Konukevi-1 kapatılmasına ve tahliye işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Konukevi İşletme Usul ve Esasları Yönergesi'nin 16.madde (4) ncü bendi "Konukevlerinin kapatılma halinde, konukevlerinden yararlananlar, en geç on gün içerisinde boşaltma kararına uyarlar. Boşaltma kararı uyulmaması halinde, güvenlik kuvvetlerince konukevleri boşaltılır." denilmektedir. Bu nedenle, Konukevi-1 tahliye edileceğinden, 11.09.2025 tarihine kadar kalmakta olduğunuz konukevinde odayı boşaltmanız gerekmektedir" denildi.

BARINMA SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA KALDILAR

Öğrencilerin KYK yurt haklarının da bulunmadığı da belirtildi. İki binanın birlikte değerlendirilmesiyle, çoğu Tıp ve Diş Hekimliği öğrencisi olan yaklaşık 100 öğrenci barınma sorunu ile karşı karşıya kaldığı ifade edildi.