Çorum'da arkadaşını kılıçla rehin aldı: Nedeni bakın ne çıktı

Çorum'da evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin alan kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin rehin aldığı arkadaşının kuzeniyle husumeti olduğu ve kuzeninin gelmemesi halinde onu öldüreceğini söylediği belirtildi.