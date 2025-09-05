Çocuklarının gözü önünde öldürüldü! Müesser'in katili hakkında uzaklaştırma kararı varmış

Ankara'da boşanmak istediği eşi Hüseyin Ü. tarafından katledilen Müesser Becerir Ü.'nün öldürülmeden bir gün önce katilinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

42 yaşındaki kadının annesi Semra Becerir, kızının uzaklaştırma kararı aldırdığından bahsederek "Koruyamadılar onu" dedi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

Perşembe günü akşam saatlerinde Hüseyin Ü. isimli erkek, kendisinden boşanmak isteyen Müesser Becerir Ü.'yü işten eve döndüğü sırada tabacayla vurarak katletti. 2 çocuk annesi kadın olay yerinde kaybederken Hüseyin Ü., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL ERKEK HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Boşanmak istediği erkek tarafından öldürülen Müesser Becerir Ü.'nün annesi Semra Becerir, kızının bir süredir eşinden boşanmak istediğini ve bu süreçte uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

"Kızım bir türlü kocasının elinden kurtulamadı. Kocası çok cimriydi. Evine hiç destek olmazdı. Evlerine ben yiyecek götürürdüm. Kocasının 4 evi olmasına rağmen, kızım geçinmek için bizden gizli temizliğe gidermiş. Biz ilk başta boşanmasına karşı çıkmıştık; ama keşke karışmasaydık."

Müesser Beceren Ü.

"BEN KORKAK BİR KADIN OLMAYACAĞIM"

Hüseyin Ü.'nün oğlunu annesine karşı kışkırttığını belirten Semra Beceren:

Kocası kendi oğlunu annesine karşı kışkırtmış. Torunum, annesini dövmeye kalkıştı. Bizi tehdit etti. Damadımız ve torunumuz hakkında uzaklaştırma vardı. Baba bu kez de kızıyla konuşmuş. Eve kim gelirse bilgi vermesini istemiş. Kızım korktuğunu söylüyordu. Ben de yanıma gelmesini söyledim. Bir hafta yanımızda kaldı. Kaldığı eve dönmemesini istedim, uyarılarda bulundum. ‘Ben korkak bir kadın olmayacağım’ dedi ve gitti"

"KIZIMLA SÜREKLİ DALGA GEÇERDİ"

Semra Becerir, kızının öldürülmeden bir gün önce kocasından şikayetçi olduğundan bahsederek şunları söyledi:

"Sonra da bu olay oldu. Kızım eve girmeye çalışırken vurulmuş. Bu adam içeriden çıkmasın, ömür boyu hapiste kalsın. Kadın cinayetlerinden bıktık artık. Biz de artık yaşamak istemiyoruz. Bitik haldeyiz. Kocası, kızımın kilolu oluşuyla sürekli dalga geçerdi. Aşağılardı. Kızım da kilo vermeye başladı. Bu kez de ‘Beni aldattığın için kilo veriyorsun’ diye iftira attı. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Koruyamadılar onu. Saldırgan kızımın yatak odasına girmiş. İç çamaşırlarını aramış. İftira atmaya çalışmış kızıma"

Hüseyin Ü.

"SALDIRGAN BİR GÜN ÖNCE EVİN ÖNÜNE GELMİŞ"

Katledilen kadının kuzeni Gamze Toker, takıntılı birisi olduğu Hüseyin Ü.'nün Müesser Beceren Ü.'ye sürekli tehditler savurduğunu belirterek şunları söyledi: