Çocuklar ezilmekten kıl payı kurtuldu: Şehir magandası kendisini uyaran babayı tartakladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saat 09.00 sıralarında kızı ve oğlunu okula götüren bir baba, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından son sürat geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

Kendisine gösterilen tepkiyi duyan maganda, geri manevra yaparak babayla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında cipten inen sürücü çocuklarının yanında babaya tokat attı.

Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı.

ŞEHİR MAGANDASI YAKALANDI

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırgan hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Tunç olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magandanın gözaltına alındığını duyurdu.

"Kocaeli’nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul’da yakalanmıştır. Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi Arayın, Biz Gereğini Yapalım."