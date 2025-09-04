CHP'ye kayyum dünya basınında: "Otoriterlikten açık diktatörlüğe..."

Yayınlanma:
İstanbul CHP il yönetimin görevden alınıp yerine kayyum atanması uluslararası basına da yansıdı. Financial Times'ta yer alan haberde, "Türk mahkemeleri ülkeyi seçimli otoriterlikten açık diktatörlüğe daha hızlı taşıyan kararlar veriyor" ifadeleri yer alırken Bloomberg'de ise yaşananların yalnız siyaseti değil, ekonomiyi de derinden etkilediği yazdı.

Financial Times, İstanbul’daki CHP il kongresinin geçersiz sayılması ve il başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasına ilişkin değerlendirmede bulunan bir haber yayımladı.

"DİKTATÖRLÜĞE TAŞIYAN KARARLAR"

Gazeteye konuya ilişkin demeç veren Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü uzmanı Howard Eissenstat, “Türk mahkemeleri ülkeyi seçimli otoriterlikten açık diktatörlüğe daha hızlı taşıyan kararlar veriyor. Seçimler var ama rekabetçi siyasetin son izleri de siliniyor” şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'IN MUHALEFETİ ETKİSİZ HALE GETİRME STRATEJİSİ"

Söz konusu haberde, uluslararası danışmanlık şirketi Teneo’nun eş başkanı Wolfango Piccoli’nin müşterilerine yazdığı bir notta, “Bu hamleler Erdoğan’ın, ana muhalefet partisini etkisiz hale getirme ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde muhalefeti zayıflatma yönündeki daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası” ifadeleri de yer aldı.

Öte yandan, Financial Times, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin yeniden başına geçme ihtimalinin bulunduğunu da yazdı.

BLOOMBERG: EKONOMİ DERİNDEN ETKİLENDİ

Bloomberg ise CHP İl Başkanlığı'nın görevden alınmasının yalnızca siyaseti değil ekonomiyi de kötü şekilde etkilediğini yazdı.

Bloomberg'de, mahkeme kararının açıklanmasının ardından borsada bir günde 9,2 milyar dolar erime yaşandığı, BIST 100 endeksinin yüzde 6’ya yakın düşüşten sonra günü yüzde 3,5 kayıpla kapattığı bilgisi yer aldı.

"SİYASİ RİSK YATIRIMCIYA GÜVEN VERMİYOR"

Bloomberg haberinde, siyasi belirsizliklerin yatırımcıların güvenini olumsuz etkilediği, Türkiye’nin iki yıllık devlet tahvillerinin faizinde sert yükseliş yaşandığı ve Ağustos enflasyonunun da piyasaları olumsuz etkilediği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

