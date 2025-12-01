CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 73'üncüsünün nerede yapılacağı netleşti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çarşamba günü düzenlenecek mitingin bu hafta Güngören'de gerçekleşeceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ve hakkında istenen hapis cezasına karşı her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingler dizisi, 73. haftasına ulaşıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çarşamba günü düzenlenecek olan mitingin bu haftaki durağının Güngören olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Ekmeğimiz için buluşuyoruz" mitingi: Barış yoksa ekmek de yok"Ekmeğimiz için buluşuyoruz" mitingi: Barış yoksa ekmek de yok

"ADALET MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu ifadeleri kullandı:

"Adalet mücadelemiz sürüyor! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz."

Son Dakika | Özgür Özel'den genel başkanlık çağrısı! "Talebi olan aday olsun"Son Dakika | Özgür Özel'den genel başkanlık çağrısı! "Talebi olan aday olsun"

chp.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Türkiye
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Mardin’deki 3 kişilik aile cinayetinde gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
Mardin’deki 3 kişilik aile cinayetinde gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi
Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi