CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 73'üncüsünün nerede yapılacağı netleşti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çarşamba günü düzenlenecek mitingin bu hafta Güngören'de gerçekleşeceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ve hakkında istenen hapis cezasına karşı her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingler dizisi, 73. haftasına ulaşıyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çarşamba günü düzenlenecek olan mitingin bu haftaki durağının Güngören olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
"ADALET MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu ifadeleri kullandı:
"Adalet mücadelemiz sürüyor! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz."
