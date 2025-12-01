CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 73'üncüsünün nerede yapılacağı netleşti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çarşamba günü düzenlenecek mitingin bu hafta Güngören'de gerçekleşeceğini duyurdu.