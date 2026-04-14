CHP'li Zeybek'ten Mansur Yavaş soruşturmasına tepki! Melih Gökçek'i hatırlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izninin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

"Kamu kaynaklarını kullanma deyince iktidarın her mensubu sınıfta kalır" ifadelerini kullanan Zeybek, iktidara şu soruları yöneltti:

"Zorlama kararlarla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiniz. Peki, Melih Gökçek dönemi de soruşturulacak mı? Ankara'yı Ankaralıları milyarlarca lira zarara uğratan ve atıl kalıp çürüyen Ankapark'a hiç dönüp baktınız mı? Başkanlığı döneminde belediye lojmanlarını kendisine ucuza satanlara soruşturma izni verildi mi?"

Önceki döneme ait dosyaların bekletildiğine dikkat çeken Zeybek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Onları es geçiyoruz tabi. Mansur Yavaş, soruşturulması için 100 dosya verdi. Hiçbir dosyasının kapağını kaldırdınız mı? Kamu imkanlarını kendisine kullandığı halde görmezden gelinenler için bu millete ne diyeceksiniz? AK Partili olmayan herkes soruşturulabilir ama AK Partiliyseniz DOKUNULMAZSINIZ. Anlayış bu. Halkımız olan biteni, çifte standardı gayet açık bir şekilde görüyor. Sandık günü geldiğinde gerekeni yapıp sizi gönderecek, hiç meraklanmayın. Kamu kaynakları diyorlar ya… sadece ufak bir hatırlatma yapayım! Bu ülkede Sağlık Bakanı, iftara dahi askeri helikopter kullanarak gidiyor. Yazıklar olsun."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA İZNİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait bazı araçların kullanıldığı iddiası üzerine Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Son Dakika | Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

ABB: DOSYADA TALİMAT YOK, VARSAYIM VAR

Kararın duyurulmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı. ABB yönetimi, dosyada Yavaş'ın doğrudan talimat verdiğine ilişkin bir tespit bulunmadığını ve varsayıma dayalı biçimde sorumluluk yüklenmeye çalışıldığını savundu.

Belediye, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu karar metninde; 'İlgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…' ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca 'bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği' yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır."

Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterdiklerini ve Yavaş'ın kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almadığını bildiren ABB, kamu imkânları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapıldığını vurguladı. Açıklamada, "Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir" denildi.

DANIŞTAY'DAKİ İKİ DOSYA BİLGİSİ

Sürece ilişkin ek bilgileri aktaran Gazeteci İsmail Saymaz, ABB'den edindiği bilgiyi şu sözlerle paylaştı: "Bu arada Mansur Yavaş hakkında Danıştay'da iki dosya varmış. Diğerleri düşmüş. Dosyalardan biri konser, diğeri de Dodurga bölgesinde eski yönetimin imar rantına karşı çıkmaktan kaynaklı olduğu bilgisi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından aktarılıyor."

Son Dakika | Özgür Özel'den Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma iznine ilk tepki

ABB'DEN İTİRAZ VE BASIN TOPLANTISI KARARI

Dosyadaki unsurlara rağmen soruşturma izni verilmesini “hukukun zorlanması” olarak nitelendiren ABB, bu adımın siyasi saiklerle atıldığını ve Yavaş'ın kamuoyu önünde yıpratılmasının amaçlandığını belirtti.

Önceki dönem uygulamalarına da işaret eden belediye yönetimi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir. Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkânlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş'a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir."

Karara itiraz yoluna gideceklerini duyuran ABB, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığının tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve detayları Mansur Yavaş'ın kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.