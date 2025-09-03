CHP'li Zeybek: 'Belediyeleri silkeleyin' dedi ve hukuksuzluklar başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla'nın Dalaman Belediyesine yeni alınan 30 hizmet aracının tanıtım ve hizmete girmesi açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Gökan Zeybek, son seçimlerde belediyelerin çoğunlukla CHP'ye geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'belediyeleri silkeleyin' sözünü hatırlatan Zeybek, o günden bu yana birçok hukuksuzluğa maruz kalındığını ve vatandaşında cezalandırılmak istediğini söyledi.

'SİLKELEYİN' SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Zeybek, "Son seçimlerde yüzde 65 yönetme yetkisini halkımız bize verdi ama iktidar “Bu belediyeleri silkeleyin” dedi ve o günden bu güne bir çok hukuksuzluk uygulandı ve bunlardan vatandaşlarımız cezalandırılmak istendi." dedi.

"BELEDİYELERİMİZ KISKAÇ ALTINDA"

CHP'li birçok belediye başkanının haksız nedenlerle tutuklandığını söyleyen Zeybek, şöyle devam etti:

Birçok belediye başkanımız bu gün haksız bir şekilde zindanlarda tutulmakta. Bugün burada da görüyoruz belediyelerimiz ne kadar kıskaç altında olsa da bizim belediye başkanlarımız hizmet aşkı ile çalışmakta.

Başkanımızı ve tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum. Dün üzücü bir olay yaşandı buraya gelmeden önce Menteşe Belediye Başkanımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulundum. Yapılan saldırıyı kınıyorum."