CHP'li Yavuzyılmaz: Operasyonu Erdoğan yönetiyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik polis ablukası, dün akşamdan bu yana sürüyor. İl Başkanlığı önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, gece boyunca yaşananları anlattı. Yavuzyılmaz, "Bu geceyi atlattık diyebiliriz. Kolluk kuvvetleri, çemberi sürekli daralttı. Gece boyunca ve sabaha karşı İstanbul İl Başkanlığı'nın iki yanı hem sivil polislerle hem çevik kuvvetle hem de kim olduklarını tanımlayamadığımız görevlilerle sarıldı" diyerek kuşatmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de milletvekilleri, grup başkanvekilleri olarak binanın giriş ve çıkış noktalarında etten duvar ördük. Doğrudan bir müdahale olduğu zaman içeride bulunan partililerimiz ve vatandaşlarla, kolluk kuvvetleri arasında bir baraj oluşturmak için burada bulunduk. Bütün gece, il binası ve bahçesine sızmaya çalışan sivil polisleri tespit edip onları dışarı çıkarmakla uğraştık. Partililerimizin soğukkanlılığı ve olgunluğuyla, binanın katlarında dolaşırken bile tespit ettiğimiz bu kişilerin provokasyon yaratmasına izin vermedik. Burası devleti kuran partinin İstanbul il binası. Sürekli çember daraltarak, baskı ve stres oluşturarak adeta bir sinir oyunu oynadılar."

"TALİMATIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ: SARAY'DAN!"

Deniz Yavuzyılmaz, operasyonun arkasındaki ismin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söylerek şunları ifade etti:

"Bu talimatların ne İstanbul Valisi'nden ne de İçişleri Bakanı'ndan geldiğini, aslında Saray'dan geldiğini herkes biliyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bizzat buradaki operasyonu yönettiğini, kendisi ve yakın kadrosunun bu operasyonun yöneticileri olduğunu biliyoruz. Zaten bu ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Vali, Erdoğan'ın İstanbul'daki temsilcisi durumunda. Onun bilgisi dışında il binamızın abluka altına alınması mümkün değil."

"BU KIRINTISI KALAN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİDİR"

Yavuzyılmaz, sergilenen direnişin sadece CHP'ye yönelik bir savunma olmadığının, tüm Türkiye için bir demokrasi mücadelesi olduğunun altını çizerek "Biz AK Parti'nin operasyonuna burada direnmeye devam edeceğiz. Çünkü bu, sadece kendi partimiz için yaptığımız bir mücadele değil. Bu, Türkiye'de kırıntısı kalan demokrasinin son kırıntısına sahip çıkmak, beşikteki bebekten en yaşlı ninemize kadar bütün vatandaşlarımızın hakkı olan demokrasiye can vermek için verdiğimiz bir mücadeledir." dedi.

"AZINLIĞIN ÇOĞUNLUĞU SİNDİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İktidarın, seçimle kaybetme korkusuyla muhalefeti sindirmeye çalıştığını belirten Yavuzyılmaz, kararlılık mesajını yineleyerek "AK Parti, Türkiye'yi Kuzey Kore'ye çevirmek, sonucu belli seçimler yaptırmak için muhalefet bloğunu parçalamak istiyor. Ancak biz son yerel seçimlerin birinci partisiyiz. Aksine biz iktidarıyız. Azınlığın çoğunluğu sindirmesine müsaade etmeyeceğiz. Şu an bir seçim yapılsa iktidardan gidecek olan AK Parti ve MHP yönetimlerinin bu demokrasiyi katleden adımlarına karşı cephe cephe mücadele edeceğiz. İçimize bir ateş attıklarını düşünebilirler ama biz, en yakın zamanda yapılacak seçimlerle AK Parti karanlığından Türkiye'yi kurtaracağımıza inanıyoruz." dedi.

"DÜŞÜNCE HAPSEDİLEMEZ, CHP BİR BİNADAN İBARET DEĞİLDİR"

Saray rejiminin baskılarının sonuç vermeyeceğini vurgulayan Yavuzyılmaz, sözlerini şu tarihi ifadelerle noktaladı:

"Ne yapacaklar? İl binasına mı girecekler? Genel merkezimize mi girecekler? Baskıyla bu milletin direncini kırabilirler mi? Atatürk sevgisini yok edebilirler mi? Tayyip Erdoğan'ın bütün rakiplerini hapse atarak bu demokrasi talebini yok edebilirler mi? Deseler ne fark eder? Netice itibarıyla düşünce yok edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi sadece buradaki binadan, insanlardan ibaret değil. Cumhuriyet Halk Partisi bir düşüncedir ve bu düşüncenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız hapsedilseler de, bizler ablukaya alınsak da varız, var olmaya devam edeceğiz. Bu aydınlanma mücadelesi bitmeyecek ve en yakın zamanda da AK Parti'yi iktidardan gönderecek."