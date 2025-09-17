CHP'li meclis üyesinden Ağın Belediyesi’ne ödenek tepkisi

Yayınlanma:
Elazığ İl Genel Meclisi CHP üyesi Adem Karadayı, Ağın ilçesi Garaj Mahallesi’nde İller Bankası’ndan alınan 2 milyon TL’lik yol ödeneğinin aylardır kullanılmadığını belirterek belediyeden açıklama istedi.

Elazığ İl Genel Meclisi CHP’li üyesi Adem Karadayı, Ağın ilçesi Garaj Mahallesi’nde yol döşemesi için İller Bankası’ndan alınan 2 milyon TL’lik ödeneğin aylardır kullanılmadığını ifade etti. Karadayı, ödeneğin nerede ve nasıl harcandığının açıklanmasını talep etti.

Karadayı, bölgede incelemelerde bulunarak şunları söyledi:

"Şu anda Ağın ilçe merkezinde bulunan Garaj mevkisi diye adlandırılan yerdeyiz. Burada beş tane esnafımız Ağın'ımıza hizmet etmektedir. Buraya belediyemiz tarafından hiçbir yatırımı olmamıştır.

Ağın Belediyesi'ne İller Bankası’ndan 2 milyon TL parke taşı alınması adı altında para faturalandırılarak çıkarılmıştır. Lakin parke taşı alınmamıştır, bu parayı belediyenin nerede kullandığını nasıl kullandığını soruyoruz. Belediye kimlere hizmet ediyor anlamış değiliz. Bizim yaptırımımız olmadığı halde İl Özel İdaresi'nden iki kamyon parke taşı, bir kamyon da kum buraya gönderilmiştir yapılması için. Aylardır hala yapılmamıştır. Biz Ağın Belediyesi'nden bu parayı nerede kullandıklarını, nasıl kullandıklarını açıklamasını bekliyoruz. "

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Türkiye
Ayı sandığı imamı vurdu!
Ayı sandığı imamı vurdu!
Köy yoluna indi arkasına bakmadan koştu!
Köy yoluna indi arkasına bakmadan koştu!