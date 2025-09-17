CHP'li meclis üyesinden Ağın Belediyesi’ne ödenek tepkisi

Elazığ İl Genel Meclisi CHP’li üyesi Adem Karadayı, Ağın ilçesi Garaj Mahallesi’nde yol döşemesi için İller Bankası’ndan alınan 2 milyon TL’lik ödeneğin aylardır kullanılmadığını ifade etti. Karadayı, ödeneğin nerede ve nasıl harcandığının açıklanmasını talep etti.

Karadayı, bölgede incelemelerde bulunarak şunları söyledi:

"Şu anda Ağın ilçe merkezinde bulunan Garaj mevkisi diye adlandırılan yerdeyiz. Burada beş tane esnafımız Ağın'ımıza hizmet etmektedir. Buraya belediyemiz tarafından hiçbir yatırımı olmamıştır.

Ağın Belediyesi'ne İller Bankası’ndan 2 milyon TL parke taşı alınması adı altında para faturalandırılarak çıkarılmıştır. Lakin parke taşı alınmamıştır, bu parayı belediyenin nerede kullandığını nasıl kullandığını soruyoruz. Belediye kimlere hizmet ediyor anlamış değiliz. Bizim yaptırımımız olmadığı halde İl Özel İdaresi'nden iki kamyon parke taşı, bir kamyon da kum buraya gönderilmiştir yapılması için. Aylardır hala yapılmamıştır. Biz Ağın Belediyesi'nden bu parayı nerede kullandıklarını, nasıl kullandıklarını açıklamasını bekliyoruz. "