CHP'li Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na partilerin ve yurttaşların akın etmesi üzerine binaya giden yollara giriş ve çıkışlar polis barikatı ile engellendi.

İl Başkanlığı polis ablukasına alınırken barikatı aşıp geçen vatandaşlar il binası önünde nöbet tutmaya başladı.

Partililerle polis arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı. Polisin engellemesine rağmen yurttaşlar il başkanlığına girmek istediklerini söyleyerek bekleyişini sürdürdü.

CHP'Lİ KILIÇ: DARBEDİLDİK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, partisinin İstanbul İl Başkanlığına girmeye çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından darbedildiklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, şunları söyledi:

"Kendi evimize, parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik. Polise verilen emirler hukuksuz. Halkın seçilmiş vekilleri, başkanları, buranın esas sahibi halk burada darbediliyor. Bu ne sadece partimizin ne de sadece bir kişinin meselesi. Bu, iktidarın, demokrasiyi ve Cumhuriyeti tasfiye etme çabasıdır. Ama nafile. Buna izin vermeyeceğiz, kayyıma da darbe teşebbüsüne de geçit vermeyeceğiz. CHP halktır, buradayız, irademizi koruyacağız."