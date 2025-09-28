CHP'li İlgezdi: Aile hekimliği sistemi çökmüş durumda!

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kronik hastalıkların yayıldığını söyleyerek, aile hekimliği sisteminin çöktüğünü öne sürdü.

İlgezdi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde kronik hastalıklar sessiz bir salgın gibi yayılırken; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları milyonların hayatını karartıyor. Bu yükü taşıması gereken aile hekimliği sistemi ise çökmüş durumda. Aile hekimliklerinde günde onlarca hastayı görmek zorunda bırakılan hekimler, hastalarına yeterli zamanı ayıramıyorlar. Erken tanı konulamıyor, düzenli izlem yapılmıyor, tedaviler yarım kalıyor.

İktidar yıllardır sağlıkta başarı hikâyesi anlatıyor bizlere ama gerçek şu: Önlenebilir hastalıklar ilerliyor, yurttaşlarımız çaresiz bırakılıyor. Birinci basamak sağlık sistemi alarm veriyor. İktidar halkın sağlığını kaderine terk edemez. Bir an önce bu korkunç tablonun önüne geçilmeli. Kronik hastalıkların teşhisi, takibi ve tedavisi için aile hekimliği sistemi güçlendirilmeli, sağlık çalışanlarının yükü hafifletilmeli, bu düzen acilen düzeltilmelidir."