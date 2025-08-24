CHP'li Gürer: Emekliler ağır darbe aldı!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği günden bugüne kadar geçen süreci ekonomik verilerle ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle beraber vatandaşların refah seviyesinin düştüğünü ve borçlanarak yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıklarını ifade eden Gürer, şöyle dedi:

"2018 yılında bireylerin bankalara olan borç toplamı 582 milyar 728 milyon lira iken, 2025'te bu tutar 5 trilyon 92 milyar 932 milyon liraya yükseldi. Aradaki fark 4 trilyon 510 milyar 204 milyon lira oldu. Aynı şekilde, ödenmediği için takibe alınan bireysel borç tutarı da 18 milyar 705 milyon liradan 197 milyar 413 milyon liraya çıkarak 178 milyar 708 milyon lira arttı. Bu, yaklaşık 10 katlık bir artışa karşılık geliyor."

"YÜZDE 47’LİK BİR ARTIŞA İŞARET EDİYOR"

Gürer, Temmuz 2018'de 19 milyon 234 bin 629 olan icra dairelerinde bulunan toplam dosya sayısının 5 milyon 205 bin 989 artışla 2025'te 24 milyon 440 bin 618'e çıktığını belirterek, "Ocak-Temmuz 2018 döneminde gelen yeni icra dosyası sayısı 4 milyon 320 bin 859 iken, 2025’in ocak-ağustos döneminde bu sayı 6 milyon 380 bin 945 oldu. Bu da yüzde 47’lik bir artışa işaret ediyor" dedi.

"ÇİFTÇİNİN TAKİBE DÜŞEN BORÇLARINDA YÜZDE 160 ARTIŞ"

Gürer, "2018 yılının Temmuz ayında 101 milyar 464 milyon lira olan tarım sektörünün toplam borcu, 2025 yılı itibariyle 1 trilyon 56 milyar 623 milyon liraya yükseldi. Bu, yaklaşık 955 milyar 159 milyon liralık bir artışa karşılık geliyor. Sadece bankalara takibe düşen borçlar da aynı dönemde 2 milyar 936 milyon liradan 7 milyar 653 milyon liraya çıkarak yüzde 160 artış gösterdi" bilgisini verdi.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ALTIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Gürer, asgari ücretin de bu süreçte gram altın karşısında değer kaybettiğini belirterek, "Temmuz 2018'de gram altın 184 liraydı ve asgari ücretle 8,71 gram altın alınabiliyordu. Bugün gram altın 4 bin 379 liraya ulaşırken, asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Ancak bu ücretle yalnızca 5,05 gram altın alınabiliyor. Yani bir asgari ücretlinin altın alım gücü 3,66 gram düşmüş durumda" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin her kesimi olumsuz etkilediğini, emeklileri ise çalışma hayatına geri döndürdüğünü belirten CHP’li Gürer, "2018 yılında emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan kişi sayısı 687 bin 525 iken, 2025 Mayıs ayı itibariyle bu sayı 2 milyon 159 bin 253’e yükseldi. Bu, 1 milyon 471 bin 728 kişilik artışı ve yüzde 214’lük bir sıçramayı ifade ediyor" diye konuştu.

"BORÇLAR KATLANDI, İCRA DOSYALARI REKOR KIRDI"

Gürer, şu ifadeleri kullandı: