CHP'li Gürer: Bu şartlarda üretim sürdürülemez

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekti. Çiftçilerin tarımda yaşanan sorunların katlandığını aktaran Gürer, sebzelerde fasulye, salatalık ve farklı ürünlerde etkili olan canavar otunun üreticinin belini büktüğünü söyledi.

"Mücadele edilmesine rağmen ciddi ürün kayıpları yaşanıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalardan da ne yazık ki üreticilerimiz beklediği sonucu alamadı"

"FARKLI HAYVAN TÜRLERİ OLUŞUYOR"

İklim değişikliğinin de üretimi olumsuz etkilediğinin altını çizen Gürer, farklı zararlı türlerinin ortaya çıkmasıyla kayıpların daha da arttığını belirtti.

"Küresel iklim değişikliğiyle zararlar artıyor. Farklı hayvan türleri oluşuyor, ürünlere zarar veriyor ve bu kayıplar ek sorunlar yaratıyor"

"ÇİFTÇİNİN DERDİ BİR DEĞİL BİN"

Gürer, çiftçilerin derdinin çok olduğunu ve sattığı üründen para kazanamadığını şu sözler ile aktardı: