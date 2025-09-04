CHP'li Günaydın bombayı duyurdu! "Çağrı heyetinden biri kayyum olmaktan rahatsız"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada tepkilere neden olan ara kararını açıkladı.

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin'in başkanlığında, aralarında Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ın içinde bulunduğu heyeti kayyum olarak atadı.

HEYETTEN BİR KİŞİ AYRILMAK İÇİN DİLEKÇE VERECEK

Sözcü TV'de katıldığı programda kayyum kararına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kayyum heyetinde bulunan bir kişinin heyetten ayrılmak için mahkemeye dilekçe vereceğini açıkladı.

Günaydın "Kayyum olarak atanan insanlardan bir tanesi aradı. Dedi ki ‘Gökhan Bey, adım orada var. Bundan çok canım sıkılıyor. Nasıl olurda ben buradan ayrılırım diye, bir kafa yoruyordum’ dedi. Bu neyi gösteriyor? İnsanların, toplumun ve tabanın gösterdiği tepki üzerine bir vicdan muhasebesi yapmasını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Günaydın, söz konusu kişinin heyetten ayrılmak için mahkemeye dilekçe vereceğini ve sosyal medya hesabından da kararını duyuracağını söyledi.