CHP'li Günaydın bombayı duyurdu! "Çağrı heyetinden biri kayyum olmaktan rahatsız"

CHP'li Günaydın bombayı duyurdu! "Çağrı heyetinden biri kayyum olmaktan rahatsız"
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Günaydın, CHP İstanbul Başkanlığına atanan çağrı heyetinde bir kişinin heyetten ayrılmak için mahkemeye dilekçe vereceğini açıkladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada tepkilere neden olan ara kararını açıkladı.

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin'in başkanlığında, aralarında Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ın içinde bulunduğu heyeti kayyum olarak atadı.

HEYETTEN BİR KİŞİ AYRILMAK İÇİN DİLEKÇE VERECEK

Sözcü TV'de katıldığı programda kayyum kararına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kayyum heyetinde bulunan bir kişinin heyetten ayrılmak için mahkemeye dilekçe vereceğini açıkladı.

Günaydın "Kayyum olarak atanan insanlardan bir tanesi aradı. Dedi ki ‘Gökhan Bey, adım orada var. Bundan çok canım sıkılıyor. Nasıl olurda ben buradan ayrılırım diye, bir kafa yoruyordum’ dedi. Bu neyi gösteriyor? İnsanların, toplumun ve tabanın gösterdiği tepki üzerine bir vicdan muhasebesi yapmasını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Günaydın, söz konusu kişinin heyetten ayrılmak için mahkemeye dilekçe vereceğini ve sosyal medya hesabından da kararını duyuracağını söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Türkiye
Uzunköprü'de acı ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı
Uzunköprü'de acı ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı
BTK'da tüm e-imza kullanıcılarının şifreleri çalındı! "İşlem yapan hiçbir kullanıcı güvende değil"
BTK'da tüm e-imza kullanıcılarının şifreleri çalındı! "İşlem yapan hiçbir kullanıcı güvende değil"
CHP'li Emir: 500 delege imza verdi
CHP'li Emir: 500 delege imza verdi