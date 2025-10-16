CHP'li Gökçen'den Hakan Tosun açıklaması: Cinayet aydınlatılmadan kimse güvende değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Gazeteci Hakan Tosun’un sokak ortasında dövülerek öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, açıklamasında soruşturma sürecine dair belirsizliklere dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu cinayet aydınlatılmadan hiç kimse güvende olmayacak. Aileye bilgi verilmezken şüpheli bir şekilde yanıltıcı görüntülerin sızdırıldığı, araştırma yapan gazetecilerin de tehdit edildiği bir ortamda hiç kimse güvende değil. Bir tweetin peşinde koşanlar, bir siyasetçinin kapısına otobüslerle operasyona gidenler, bir binayı binlerce polisle ablukaya alanlar asıl görevlerini yapmak, bu cinayeti aydınlatmak zorundadır.”