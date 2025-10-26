CHP'li gençlerden yürüyüş eylemi: Gezi'den 19 Mart'a sürüyor bu kavga
CHP Eskişehir Gençlik Kolları, partilerinin kentte gerçekleştirdiği miting öncesi yürüyüş düzenledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 65'incisini Eskişehir'de gerçekleştirdi.
CHP 64'üncü kez meydanlarda: Eskişehir'de gündem 'nadir toprak elementleri'
Eskişehirli yurttaşlar saat 16.00'dan itibaren mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu.
CHP Eskişehir Gençlik Kolları tarafından miting öncesi yürüyüş düzenlendi. Hat Boyu'nda bir araya gelen yüzlerce genç, sloganlar ve şarkılar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşte "Ne Trump'ın doları ne Erdoğan'ın sarayı, Beylikova halkındır" yazılı pankart taşındı.
Gençlerin yürüyüşüne çevredeki yurttaşlar alkışlar ve ıslıklarla destek verdi.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı