CHP'li başkanın aile evine yapılan saldırıda yeni gelişme

CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine yapılan molotoflu saldırıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklananların sayısı 4 oldu.

