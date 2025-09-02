CHP'li başkanın aile evine molotof atmışlardı: Tutuklandılar

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın, Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta buluna Çardak Apartmanı'nda ikamet eden dedesinin dairesine, dairede Gonca Köksal Aras'ın annesi ile dedesi bulunduğu sırada balkona iki adet molotofkokteyli atılmıştı.

Balkonda çıkan yangın, komşuların da yardımıyla söndürülmüştü.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve babaannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atan Y.D.K. (16) ile M.C.Ç. (15), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.