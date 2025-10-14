CHP'den Hakan Tosun'un öldürülmesine tepki

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim Cuma günü uğradığı saldırı sonucu kafasına darbe alan ve yol kenarında baygın halde bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun hayatını kaybetti.

Gazeteci Tosun'un öldürülmesi gündemdeki yerini korurken, CHP Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Saldırının ardından ailesinin kendisinden iki gün boyunca haber alamadığı Tosun'un hastane sürecinde yaşananların "insani bir ihmal" olduğunu belirten Şahbaz, Bakanlığı sessiz kalmakla eleştirdi.

"DOĞAYI, EMEĞİ VE HALKI SAVUNAN BİR GAZETECİYDİ"

Şahbaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun 10 Ekim gecesi Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanmış, üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından 13 Ekim’de hayatını kaybetmiştir. Hakan Tosun, doğayı, emeği ve halkı savunan bir gazeteciydi. Onu susturmak isteyenler yalnızca bir insanı değil, halkın haber alma hakkını hedef almıştır. Ancak bu trajedinin bir diğer yönü de, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanede yaşanan kabul edilemez ihmallerdir. Saldırının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tosun’un ne zaman hastaneye ulaştığı, aradan geçen sürede neler yaşandığı belirsizdir. Tedavi sürecinde, Tosun hastaneye 'kimliği belirsiz' olarak kaydedilmiş, parmak izi veya kimlik tespiti yapılmamıştır.

"BU TABLO, YALNIZCA İLETİŞİM HATASI DEĞİL, İNSANİ BİR İHMALDİR"

Ailesine, Hakan Tosun’un hastanede olduğu bilgisi yaklaşık 27 saat sonra verilmiştir. Hastane acilinde 24 saatten fazla bekletilmiş, kamuoyu baskısı sonucunda yoğun bakıma alınmıştır. Yoğun bakım sürecinde aileye yeterli ve şeffaf bilgi aktarılmamıştır. Yakınları, hastane önünde güvenlik görevlilerinin sert tutumuyla karşılaşmıştır. Bu tablo, yalnızca iletişim hatası değil, insani bir ihmaldir. Bir yurttaşın kimliği tespit edilmeden, ailesine haber verilmeden saatlerce bekletilmesi; sistemdeki çürümüşlüğün, ilgisizliğin ve duyarsızlığın açık göstergesidir.

Sağlık Bakanlığı susuyor. Hakan Tosun’un getirildiği hastane, Sağlık Bakanlığı’nın doğrudan sorumluluğundadır. Buna rağmen Bakanlık hala sessizdir. Milyarlarca liralık şehir hastanelerinde bir gazetecinin kimliği saatlerce neden tespit edilemez? Ailesine neden bilgi verilmez? Bu soruların cevabı verilmeden adalet sağlanamaz. Bu olay, sağlık sisteminde insanı merkeze almayan anlayışın geldiği noktayı göstermektedir.

"TOSUN’UN ÖLÜMÜNDE İHMALİ BULUNAN HERKES HESAP VERMELİ"

Hastane yönetimi ve Bakanlık, bir açıklama yapmakla yükümlüdür. Adalet talebimizi yineliyoruz! Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Sağlık Bakanlığı olarak, Hakan Tosun’un ölümünde ihmali bulunan herkesin hesap vermesini istiyoruz. Saldırının ve hastane sürecinin tüm yönleriyle aydınlatılması için ısrarla takipçi olacağız."