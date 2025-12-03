CHP seçim startını verdi! 2 milyon üyesi ile sahaya iniyor

Türkiye hayli sıcak gündemleri arasında erken seçimi hala konuşmaya devam ediyor. Yapılan kamuoyu anketlerinde halkın çok büyük kesiminin AKP'li seçmenler de buna dahil olmak üzere erken seçimi artık bir gereklilik olarak görüyor.

CHP'den yapılan son kurultay ile beraber genel başkan Özel'in koltuğu daha da sağlamlaştırıldı. Kurultayın ardından kısa bir ara verilen mitinglere bu akşam yeniden başlanılacak.

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

2 MİLYONA YAKIN ÜYE İLE SAHADA OLACAK

CHP kurmayları kurultayın ardından 2 milyona yakın üyesi ile sahada olacak. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre parti programlarındaki ilkelere göre hazırlanacak olan hükümet programları ile kapı kapı gezilecek ve program halka anlatılacak.

İmamoğlu: CHP halktır engelleyemezsin

CHP'liler yalnızca sorunları tespit edip eleştiren pozisyondan sıyrılarak, "Sorunları tespit eden kadrolarımız, çözüm için de gerçekçi ve umut veren hedefler ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı.

İKTİDAR AJANDASI HAZIR

Olası bir erken seçim için iktidar ajandası hazırlayan CHP, parlamenter sisteme fiilen dönüş hedefini de yazdı. Bunun için anayasa değişikliğinin de gerektiğinin altını çizen CHP'liler 'seçim doğuracak seçim' olmaması için iktidar olmalarının ardından hemen anayasa değişikliğine imza atılmayacağını kaydetti.

CHP'liler iktidar olmaları halinde Cumhurbaşkanlığı yetkilerinden vazgeçilerek Meclis itibarını da iade edeceklerini ifade etti.