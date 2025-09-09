CHP paylaşımı yapan 24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma!

CHP İstanbul İl Binası önünde yaşananlarla ilgili paylaşım yapan 24 sosyal medya kullanıcısı hakkında "sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet ettikleri" gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Valiliğin Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de miting, toplantı ve gösteri yasağı kararının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesaplarına ilişkin çalışma yapıldı.

24 KULLANICI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. 10 kişinin ise firari olarak arandığı belirtildi.

Savcılık, gözaltındaki 14 şüpheliden 9'unun ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri için emniyete talimat verdi.