CHP Lideri Özel Turan Aydoğan'ı acı gününde yalnız bırakmadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın vefat eden annesi Ayşe Aydoğan'ın cenaze törenine katıldı.

Önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Ayşe Aydoğan, bugün Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak Aydoğan ailesini bu acı gününde yalnız bırakmadı.

Merhume Ayşe Aydoğan için Karşıyaka Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Ayşe Aydoğan'ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Turan Aydoğan, annesinin vefat haberini "Analardır adam eden adamı, aydınlıklardır önümüzde gider. Güzel annem, Zigana gülü kokun gül bahçelerine yakışır. Mekânın cennet olsun" sözleriyle duyurmuştu.

Cenaze törenine, Aydoğan ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset dünyasından da çok sayıda isim katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törende yer aldı.

