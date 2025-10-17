CHP İzmir İl Başkan Adayı Çağatay Güç: Genç bir il başkanına güvenilmesi gurur verici

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39'uncu İzmir Olağan İl Kongresi öncesinde tek aday olarak yarışa giren Çağatay Güç, kendisine gösterilen güvenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

CHP İzmir Kongresine tek adayla gidilecek

"BENİM GİBİ GENÇ BİR İL BAŞKANINA GÜVENİLDİ"

Güç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vallahi, gurur verici tabii. Benim gibi genç bir il başkanına güvenildi. Değerli parti büyüklerime, parti gençlerine, partimizdeki kadınlara, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu enerjiyle, bu sinerjiyle örgütümüzle beraber Cumhuriyet Halk Partisi’ni daha ileri taşıyacağız. Ülkemizi çok daha refah ve mutlu günlere ulaştıracağız. Hepinize geldiğiniz ve destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katkısı olan herkese minnettarım.”

ÇAĞATAY GÜÇ KİMDİR

Öğretmen anne ve babanın en büyük çocuğu olarak 9 Ağustos 1986 yılında Ankara'da dünyaya gelen Çağatay Güç, ilkokulu ve ortaokulu annesinin öğretmenlik yaptığı Şakran İlköğretim, Atatürk İlköğretim ve Cumhuriyet İlköğretim okullarında, lise eğitimini ise Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Güç, 2013 yılında Ziraat Mühendisi Gözde Güç ile evlendi. Güç çiftinin Mira adında bir kızları var.

Sedat Güç'ün matematik öğretmeni olan babası Sedat Güç, Aliağa’da lise müdür yardımcılığı, İlçe milli eğitim şube müdürlüğü, İlçe milli eğitim müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra emekli olmuş ve Bakırçay’da bulunan Uğur Dershaneleri kampüslerinin 7 yıl boyunca genel müdürlüğü görevini yürüttü. Baba Sedat Güç, Aliağa Sınav Koleji’nde kurucu müdür olarak çalışmaya devam etmektedir.

Sedat Güç, mimar Çağdaş Suha Güç'ün ağabeyidir.

SİYASİ HAYATI

Üniversite yıllarında Hatay İskenderun’da CHP Gençlik kollarında görev aldı. 2009 yerel seçimlerinde İskenderun’da belediye başkanlığı yapan o dönemki CHP adayı Yusuf Hamit Civelek için seçim çalışmalarında aktif görev aldı. Askerlikten hemen sonra CHP Aliağa İlçe gençlik kollarında çalışmaya başladı. 2010 yılından itibaren 2 yıl boyunca CHP Aliağa Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Güç, devlet memuru olması sebebiyle görevini bıraktı. Memuriyetten ayrılan Güç, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyesi oldum.