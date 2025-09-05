CHP İstanbul kongrelerinde son durum: YSK toplanıyor

CHP İstanbul kongrelerinde son durum: YSK toplanıyor
Yayınlanma:
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçede iptal edilen kongrelerine ilişkin yaptığı itiraz bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) ele alınacak.

CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongreleriyle ilgili kriz Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de aldığı ihtiyati tedbir kararı üzerine Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı kongreleri iptal etmişti.

Kararların ardından CHP, iptallere itiraz ederek YSK'ya başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusunu değerlendirmek üzere bugün saat 14.30'da toplanacak.

"TAM KANUNSUZLUK" BAŞVURUSU

CHP, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal eden kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 'tam kanunsuzluk' başvurusu yapmıştı.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, yönetimin yetkilerini kullanmak üzere Gürsel Tekin'in arasında bulunduğu beş kişinin görevlendirilmesine ve 'İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına' karar vermiş, CHP ise karara itiraz etmişti. Kararın İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin ardından Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçe seçim kurulları, yapılması planlanan ilçe kongrelerini iptal etti.

Başvuruda, seçimlerin Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği, başka hiçbir yargı merciinin bu sürece müdahale edemeyeceği belirtilerek, YSK'nin seçim hukukunda "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanarak, ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırması talep edildi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Bugün YSK’ca Anayasamızın 79’uncu maddesine göre seçim kurullarının görevini gasp eden asliye hukuk mahkemesinin tedbir kararının maddi ve hukuki icrai imkânsızlıklarına rağmen uygulanacağının kabulü, paydaş seçim yargısını yaratır. Dolayısıyla tam kanunsuzluk gerekçesiyle anılan ihtiyati tedbir kararı hakkında yasal unsurların yokluğunun tespitini yaparak yukarıda değinilen ilçe seçim kurullarının kararlarının ‘Yüksek Seçim Yargısı’ tarafından kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz.

Görev gaspının varlığının, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması gerekmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

