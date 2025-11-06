CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten gazetecilere operasyona sert tepki

İstanbul'da sabah saatlerinde gazetecilere yönelik başlatılan ve toplam altı ismi kapsayan operasyon, siyasetin gündemine oturdu. Gazeteciler Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak ifade için Vatan Caddesi’ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, Aslı Aydıntaşbaş'ın yurt dışında olduğu öğrenildi.

Operasyonun ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazetecilere destek vererek kararı sert bir dille eleştirdi.

Sezgin Tanrıkulu: Mahkeme Anayasal rejime karşı suç işliyor

Emniyete gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumun tümüne bir saldırı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yerel yönetime yaptıkları operasyonlarla toplumu ikna edemediler. Cumhurbaşkanı adayımızı tutukladılar. Yalanlar, karalamalar, iftiralar toplumu ikna edemediler. Partimizin kurumsal kimliğine, kongrelerine saldırdılar; toplumu ikna edemediler. Toplumu ikna edememelerin gerekçesi olarak da o zaman gerçekleri konuşan herkese operasyon yapalım, tüm toplumsal muhalefete diyorlar. TELE1’e kayyum atadılar. Çok haksız ve hukuksuz bir biçimde gazeteci Merdan Yanardağ’a bir operasyon gerçekleştirdiler. Merdan Yanardağ, TELE1’in sahibi değil. Oranın genel yayın yönetmeni, çalışanı. TELE1’in sahibi olmamasına rağmen, ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, bir hüküm olmamasına rağmen TELE1’e kayyum atadılar. Deyim yerindeyse çöktüler. Ne yaptılar, TELE1’i susturdular. Şimdi gazetecileri ne yapıyorlar? Tutukluyorlar. İşte Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nde. Bir program yapıyordu. Cezaevinde olduğu hâlde boş koltuk yayını yapıyordu. O yayını yapamaz hâle geldi. Şimdi gazetecileri getiriyorlar, Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde; bir bölümü burada ifadesini verdi. Yavuz Oğhan az önce buradan ayrıldı. Yolda olan gazeteci arkadaşlar var. Gelecekler, onlar adliyeye sevk edilecek mi, edilmeyecek mi; bir belirsizlik var. Ne yapıyorlar? Gazetecilere gözdağı vermeye çalışıyorlar. ‘Konuşmayacaksınız. Gerçekleri söylemeyeceksiniz’ diyorlar. Çünkü niye? Toplumu ikna edemiyorlar. Bir korku imparatorluğu kurarak tükenmiş iktidarlarını sürdürmek istiyorlar. Toplumun önüne korku duvarları örmek istiyorlar. Gazetecilerin önüne korku duvarları örmek istiyorlar.

“HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”