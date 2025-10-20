CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Daha Güçlüyüz, Daha Kararlıyız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla delegelere ve parti örgütüne teşekkür ederek, "Daha çok çalışacağız, daha büyük zaferlere hep birlikte imza atacağız" dedi.

Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak seçime giren Çelik, 655 il delegesinden 565'inin oy kullandığı seçimde geçerli 540 oyun 536'sını alarak güven tazeledi.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çelik, "Zor günlerde kurulan dayanışmamız ve haklı mücadelemiz ile sımsıkı kenetlendik" ifadelerini kullandı.

Parti örgütüne ve delegelere teşekkürlerini sunan Çelik, "39. Olağan İl Kongremizde beni bir dönem daha partimizin İl Başkanlığına layık gören örgütümüze ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Dün olduğumuzdan daha güçlüyüz, daha kararlıyız, daha inançlıyız" dedi.

Çelik, paylaşımını "Daha çok çalışacağız, daha büyük zaferlere hep birlikte imza atacağız. Mutlaka kazanacağız" sözleriyle sonlandırarak gelecek döneme dair kararlılık mesajı verdi.

İmamoğlu: 'Çelik' gibi durmaya devam!İmamoğlu: 'Çelik' gibi durmaya devam!

"ER MEYDANI BURASI"

Kongre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "tedbir kararının yürürlükte olması" gerekçesiyle kongrenin durdurulması talebini reddetmesinin ardından gerçekleşti. Çelik, kongrede yaptığı konuşmada, bu duruma atıfta bulunarak "siyasallaşmış yargı kararlarıyla yol açmaya çalışanlar" olduğunu belirtmiş ve "Er meydanı burası, gelin yarışalım" diyerek rakiplerine seslenmişti.

ÖZGÜR ÖZEL: İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN ÖNEMLİ BAŞLANGIÇLARINDAN BİR TANESİDİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı kongrede konuşan Çelik, yeniden başkan seçilmesinin ardından yaptığı zafer konuşmasında ise "İstanbul Kongresi ile ortaya çıkan bu sonuç, iktidar yürüyüşümüzün önemli başlangıçlarından bir tanesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

