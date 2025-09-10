CHP heyeti Genel Başkan Çalışma Ofisinde nöbette

CHP heyeti Genel Başkan Çalışma Ofisinde nöbette
Yayınlanma:
Kayyum atanan CHP İl Başkanlığının Bahçelievler'e taşınmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın çalışma ofisi olarak ilan edilen binada nöbet tutuyorlar. CHP Grup Başkanvekili Başarır, polislerle dolu binadan fotoğraf paylaşarak, "Polis ekipleri hala burada! Bizim korunmaya ihtiyacımız yok! Burası bizim evimiz." yazdı.

CHP İstanbul il Başkanlığına kayyum atanmasının ardından kayyum Gürsel Tekin'in polis zoru ile içeri girmesini engellemek adına CHP il başkanlığının adresini değiştirdi.

CHP İl Başkanlığını Bahçelievler ilçe örgütüne taşıyan Genel Merkez kararında, İl binasını da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Çalışma ofisi olarak değiştirdiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları ise Çalışma Ofisine adeta kamp kurdular. Binanın hala polislerle dolu olduğunu söyleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da X platformundan bir mesaj yayımladı.

chp-genel-baskani-calisma-ofisi-chp-istanbul-il-binasi.jpg

Ali Mahir Başarır, sosyal medya paylaşımında, "An itibariyle Genel Başkanımızın Çalışma Ofisinde nöbetimiz devam ediyor. Polis ekipleri hala burada! Bizim korunmaya ihtiyacımız yok! Burası bizim evimiz." notunu düştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
