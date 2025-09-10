CHP heyeti Genel Başkan Çalışma Ofisinde nöbette

CHP İstanbul il Başkanlığına kayyum atanmasının ardından kayyum Gürsel Tekin'in polis zoru ile içeri girmesini engellemek adına CHP il başkanlığının adresini değiştirdi.

CHP İl Başkanlığını Bahçelievler ilçe örgütüne taşıyan Genel Merkez kararında, İl binasını da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Çalışma ofisi olarak değiştirdiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları ise Çalışma Ofisine adeta kamp kurdular. Binanın hala polislerle dolu olduğunu söyleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da X platformundan bir mesaj yayımladı.

Ali Mahir Başarır, sosyal medya paylaşımında, "An itibariyle Genel Başkanımızın Çalışma Ofisinde nöbetimiz devam ediyor. Polis ekipleri hala burada! Bizim korunmaya ihtiyacımız yok! Burası bizim evimiz." notunu düştü.