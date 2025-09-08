CHP binasına biber gazlı, plastik mermili müdahale! Kadın kolları başkanı fenalaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda, mahkeme kararıyla yönetime kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi devralmaya gelmesiyle ve yüzlerce polisin arasında açıklama yaptığı sırasında arbede yaşandı.

İl Başkanlığı binasından yurttaşlar ve milletvekili abluka altına alınmış, polisin fiziksel ve biber gazlı müdahalesi altındayken polis koruması altında açıklama yapan kayyum Gürsel Tekin daha sonra İl Başkanlığı binasına girmek istedi.

Polis, parti binasına girerek protestocu partililere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda CHP Bakırköy Kadın Kolları Başkanı'nın da gazdan etkilendiği görüldü.

Yaşanan olaylar, mahkemenin CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alıp yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet atamasıyla başladı. Karara tepki gösteren çok sayıda partili, il başkanlığı binası önünde toplandı. Gürsel Tekin'in Pazartesi günü binaya geleceğini açıklaması üzerine polis, gece saatlerinden itibaren il başkanlığı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı ve binaya çıkan yolları kapattı.

"HER KATI GAZLAYARAK GİDİYORLAR"

CHP'li yetkililer, polis müdahalesine sert tepki gösterdi. CHP'li Suat Özçağdaş, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "Her yerde gaz yedik, binanın içi gazlanıyor. Her katı gazlayarak giriyorlar. Bu bir insan hakları ihlali" ifadelerini kullandı.